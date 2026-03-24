دوئل در باران آنتالیا برای جناح راست

چه کسی مسافر قطعی ۲۰۲۶ است؟

تمرینات تیم ملی در آنتالیا صحنه ای از رقابت نزدیک برای تصاحب پست دفاع راست شده است، رقابتی که می‌تواند در دیدارهای تدارکاتی پیش‌رو شکل جدی‌تری به خود بگیرد.

به گزارش ایلنا،  در حالی که تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در کمپ آنتالیا زیر نظر امیر قلعه‌نویی با جدیت دنبال می‌شود، رقابت در یک پست بیش از هر نقطه دیگری جلب توجه می‌کند؛ جایی در جناح راست خط دفاعی که سه مدافع آماده برای تصاحب آن به مصاف هم رفته‌اند.

صالح حردانی که با فرم مناسب از لیگ برتر راهی اردوی تیم ملی شده، یکی از چهره‌هایی است که تلاش می‌کند جایگاه خود را در ترکیب اصلی تثبیت کند. مدافع استقلال پیش از تعطیلی لیگ، با ارسال دقیق خود برای روزبه چشمی در دیدار مقابل فجر سپاسی نقش مهمی در پیروزی تیمش و حفظ صدرنشینی آبی‌ها داشت؛ نمایشی که بار دیگر توانایی‌های هجومی او را در کنار وظایف دفاعی‌اش به نمایش گذاشت.

با این حال مسیر حردانی برای رسیدن به ترکیب اصلی چندان هموار نیست. رامین رضاییان با تجربه فراوان و عملکرد تاثیرگذار در ترکیب فولاد، همچنان یکی از گزینه‌های جدی این پست به شمار می‌رود. در سوی دیگر، دانیال اسماعیلی‌فر نیز با نمایش‌های باثبات در تراکتور نشان داده که همچنان یکی از مدافعان آماده فوتبال ایران است و برای حضور در ترکیب تیم ملی انگیزه بالایی دارد.

در تمرینات این روزهای تیم ملی در آنتالیا، کادر فنی با دقت عملکرد مدافعان کناری را زیر نظر دارد؛ چرا که سبک بازی تیم ملی تا حد زیادی به تحرک و کیفیت ارسال از جناحین وابسته است. به همین دلیل رقابت میان حردانی، رضاییان و اسماعیلی‌فر به یکی از مهم‌ترین معادلات فنی تیم ملی تبدیل شده است.

دیدارهای تدارکاتی مقابل نیجریه و کاستاریکا می‌تواند فرصت مهمی برای این سه بازیکن باشد تا توانایی‌های خود را بیش از پیش به نمایش بگذارند؛ مسابقاتی که برای کادر فنی تیم ملی نقش مهمی در جمع‌بندی‌های آینده خواهد داشت.

حالا در آستانه این دیدارها، تمرینات تیم ملی در آنتالیا صحنه رقابتی نزدیک میان سه مدافع راست آماده فوتبال ایران است؛ رقابتی که در نهایت تصمیم نهایی آن را امیر قلعه‌نویی خواهد گرفت.

