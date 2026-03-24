به گزارش ایلنا، شمارش معکوس برای بزرگترین و نفس‌گیرترین دوئل باشگاهی جهان آغاز شد! تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید در حساس‌ترین مقطع فصل و در ایستگاه 35ام لالیگا، آماده خلق یک حماسه دیگر می‌شوند. کاتالان‌ها که در حال حاضر با 73 امتیاز بر تخت پادشاهی تکیه زده‌اند، سایه سنگین و ترسناک رقیب دیرینه یعنی رئال مادرید 69 امتیازی را کاملاً پشت سر خود احساس می‌کنند و کوچکترین لغزشی می‌تواند به قیمت از دست رفتن قهرمانی تمام شود.

این نبرد تمام‌عیار قرار است روز یکشنبه 20 اردیبهشت 1405، راس ساعت 19:30 به وقت تهران، در دیگ جوشان ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ برگزار شود؛ جایی که ضربان قلب میلیون‌ها هوادار در سراسر کره خاکی به شماره خواهد افتاد تا شاهد برخورد این دو تایتان فوتبال باشند.

اما داستان این ال‌کلاسیکو، بوی غلیظ انتقام می‌دهد! مادریدی‌ها در نبرد رفت موفق شدند در یک بازی دراماتیک با نتیجه 2-1 فاتح میدان شوند و زهر خود را به رقیب بریزند. حالا باید دید در این دوئل برگشت، آیا بارسلونا می‌تواند در خانه از حیثیت خود دفاع کند و میخ آخر را بر تابوت رویاهای رئال بکوبد، یا کهکشانی‌ها بار دیگر نوکمپ را به تسخیر خود درخواهند آورد و معادلات قهرمانی را به هم می‌ریزند؟ هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست.

