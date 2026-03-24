پیام جدی کادرفنی تیم ملی از ترکیه؛ آغاز مأموریت آمادهسازی برای جام جهانی
اعضای کادر فنی در نخستین جلسه تمرینی بر اهمیت بالای اردوی ترکیه تأکید کردند و دو دیدار تدارکاتی برابر نیجریه و کاستاریکا را فرصتی کلیدی برای آمادهسازی هرچه بهتر بازیکنان در مسیر جام جهانی دانستند.
به گزارش ایلنا، پس از سفر طولانی و خستهکننده زمینی و هوایی، شاگردان امیر قلعهنویی روز گذشته (دوشنبه 3 فروردین) استوکهای خود را به پا کردند تا زیر فشارهای خردکننده و تمرینات نفسگیر کادر فنی، تا مرز جنون عرق بریزند.
ژنرال برای 2 دوئل مرگبار و حیثیتی برابر غولهای فیزیکی نیجریه و جنگجویان کاستاریکا، هیچ بهانهای را نمیپذیرد و از همان ثانیه اول تمرینات نشان داد که برای بازیکنان کمکار، هیچ جای امنی در تیم ملی وجود نخواهد داشت. یوزهای ایرانی حالا در دل ترکیه، خود را برای دو بازی سخت و پرتنش آماده میکنند.
آندرانیک تیموریان مربی تیم ملی فوتبال ایران در رابطه با این اردو و شرایط عمومی تیم اظهار داشت: خداراشکر بعد از مدت ها کنار هم جمع شدهایم و سفر بسیار سختی تا ترکیه داشتیم. این اردو در مسیر آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ بسیار مهم است و امیدوارم دو بازی بسیار خوب با نتیجه و کاستاریکا داشته باشیم.
رحمان رضایی دیگر مربی تیم ملی فوتبال ایران نیز در رابطه با اردوی ترکیه گفت: بعد از مدت های مدیدی و پس از چند ماه بار دیگر کنار هم جمع شده ایم و امیدوارم در فاصله کمی که تا بازی با نیجریه داریم بتوانیم نکات کلیدی را به بازیکنان گوشزد کنیم تا با روحیه خوب به مصاف این تیم بروند.
او ادامه داد: ما با اتحاد و یکدلی در اردو حضور داریم و امیدوارم در این شرایط خاصی که کشورمان با آن درگیر است بتوانیم دل مردم ایران را شاد کنیم و نماینده خوبی برای کشورمان باشیم.