به گزارش ایلنا، اردوی آماده‌سازی تیم ملی عراق در شهر مونتری مکزیک، این روزها بیشتر به یک پادگان نظامی و فوق‌محرمانه شبیه شده است؛ جایی که «شیرهای بین‌النهرین» با چشمانی تشنه به موفقیت، برای بزرگترین نبرد تاریخ معاصر خود دندان تیز کرده‌اند! گراهام آرنولد، فرمانده جاه‌طلب این ارتش، با فراخواندن یک لشکر 28 نفره که اسلحه پنهان آن 15 لژیونر زبده و بین‌المللی است، قصد دارد زلزله‌ای در مسابقات پلی‌آف جام جهانی به پا کند.

تا این لحظه، زنگ خطر برای رقبا با ورود 3 ستاره اروپایی به صدا درآمده است. امیر العماری، میرخاص دوسکی و حسین علی، پس از پایان ماموریت‌های باشگاهی خود، با پروازهایی مستقیم خود را به قلب اردوی مکزیک رسانده‌اند تا در کنار سایر جنگجویان، منتظر تکمیل شدن این پازل مرگبار باشند.

اما این تازه آغاز ماجراست. لیست لژیونرهای فراخوانده شده پر از نام‌های ترسناک و هیجان‌انگیز است؛ از زیدان اقبال و علی الحمادی گرفته تا یوسف الامین، علی جاسم و کوین پوسوب، همگی آماده‌اند تا به محض ورود، ترکیب تیم آرنولد را به یک ماشین جنگی غیرقابل مهار تبدیل کنند.

نقطه اوج این درام نفس‌گیر، روز 31 ماه جاری میلادی رقم خواهد خورد؛ جایی که عراقی‌ها در یک نبرد گلادیاتوری و سرنوشت‌ساز، باید به مصاف تیمی بروند که از دیدار بولیوی و سورینام دست پر بیرون آمده است.

هدف، فراتر از یک پیروزی ساده است؛ شیرهای بین‌النهرین می‌خواهند پس از بیش از 40 سال انتظار و حسرت، روح حماسه سال 1986 را دوباره در خاک مکزیک بیدار کنند و برای دومین بار در تاریخ، بلیت پرواز به معتبرترین فستیوال فوتبال جهان را در مشت‌های گره‌کرده خود بفشارند.

آیا ارتش آرنولد می‌تواند این ماموریت غیرممکن را به یک حماسه جاودانه تبدیل کند؟ زمان همه‌چیز را مشخص خواهد کرد.

