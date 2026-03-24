انفجار رودیگر علیه منتقدان: من مشکل رئال نیستم
آنتونیو رودیگر در واکنش به انتقادهایی که اخیراً دربارهاش مطرح شده، با لحنی تند از خودش دفاع کرد.
به گزارش ایلنا، آنتونیو رودیگر، صخره نفوذناپذیر و البته جنجالی خط دفاعی، سرانجام سکوت خود را در برابر طوفان انتقاداتی که سبک بازی بیرحمانه و خشن او را یک «نقطه ضعف کشنده» برای تیمهایش میدانستند، شکست! این مدافع باتجربه پس از فرار از یک محرومیت سنگین در دیدار پربرخورد اخیر لالیگا مقابل ختافه، با تمام قوا از ذهنیت جنگجویانه خود در مستطیل سبز دفاع کرد؛ هرچند در چرخشی غیرمنتظره، اعتراف کرد که گاهی پایش را از مرز جنون فراتر میگذارد و باید تاوان این طغیانها را بدهد!
پس از شکست تلخ 1-0 رئال مادرید برابر ختافه در اوایل ماه مارس، هجمهها علیه رودیگر به اوج رسید. در یک صحنه بهشدت دلهرهآور از آن مسابقه، برخورد خشن زانوی او با صورت دیگو ریکو باعث شد تا موجی از درخواستها برای محرومیتهای طولانیمدت در سراسر اسپانیا به راه بیفتد و حتی برخی رسانههای تندروی آلمانی، ایده اخراج او از تیم ملی را تیتر یک خود کنند.
اما این مدافع 33 ساله در گفتگویی داغ و جنجالی با نشریه FAZ، قاطعانه خط و نشان کشید و با رد این ادعا که یک خطر برای تیمش محسوب میشود، گفت: «من به هیچ وجه یک بمب ساعتی یا ریسک امنیتی برای تیمم نیستم! در اوج هیجان و درگیری هم دقیقاً میدانم عقربههای ساعت روی چه دقیقهای قفل شده و چه تاوان سنگینی در خطر است.»
با این وجود، رودیگر با شجاعتی مثالزدنی مسئولیت خطای وحشتناک و بدون مجازات خود را پذیرفت و با لحنی متفاوت افزود: «این هجمهها و بحثها مثل یک سیلی حقیقت را به صورتم کوبید؛ اعتراف میکنم که در برخی لحظات، بار سنگین مسئولیتم را فراموش کردهام. انتقادهای منطقی و منصفانه را با جان و دل میپذیرم، چون خودم هم میدانم در صحنههایی کاملاً از مرز منطق عبور کردهام! همین اشتباهات به من انگیزه میدهد تا تمرکزم را هزار برابر کنم. من میخواهم لنگرگاه ثبات و امنیت تیمم باشم، نه طوفانی که همهچیز را ویران میکند!»
اما نقطه اوج صحبتهای این گلادیاتور، جایی بود که با نگاهی به آینده و وظایف ملیاش، بر لزوم داشتن یک ذهنیت بیرحم و کشنده تأکید کرد و برای رقبا خط و نشان کشید: «ما باید دوباره به همان هیولای ترسناکی تبدیل شویم که رویارویی با آلمان، کابوس شبانه هر تیمی باشد! جام جهانی را با تکنیک و استعدادِ صِرف به کسی هدیه نمیدهند. همه ما باید در زمین مسابقه برای هم جان بدهیم و کارهای کثیف و سخت را به دوش بکشیم؛ فقط در این صورت است که هیچ ارتشی در جهان توان شکست دادن ما را نخواهد داشت!»