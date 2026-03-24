به گزارش ایلنا، افت شدید و باورنکردنی دقایق بازی فیل فودن، بدون شک یکی از عجیب‌ترین و شوکه‌کننده‌ترین داستان‌های این فصل منچسترسیتی بوده است! بازیکنی که در فصل 2023-24 با درخششی خیره‌کننده عنوان بهترین بازیکن سال از نگاه انجمن بازیکنان حرفه‌ای (PFA) را به دست آورده بود، حالا پس از ورود طوفانی خریدهای جدید یعنی رایان شرکی و آنتوان سمنیو، جایگاه ثابت خود را در ترکیب رویایی پپ گواردیولا کاملاً از دست داده است.

عمق این فاجعه زمانی به تصویر کشیده شد که در فینال حساس و نفس‌گیر ومبلی، فودن تازه در دقیقه 90 به جای شرکی وارد زمین شد؛ اتفاقی تلخ که به‌خوبی نشان می‌دهد این ستاره انگلیسی تا چه حد در سلسله‌مراتب تاکتیکی تیمش سقوط کرده است.

وین رونی، اسطوره فوتبال انگلیس، در برنامه تلویزیونی خود در شبکه بی‌بی‌سی با لحنی پر از تعجب و تأسف به کالبدشکافی این موضوع پرداخت و گفت: «برای او ناراحت شدم، البته نه فقط از این جهت که در فینال جام اتحادیه وارد زمین می‌شود. او چند روز قبلش در یک بازی دیگر حتی فرصت بازی پیدا نکرد! اگر این اتفاق برای یک بازیکن جوان و نوپا مثل مکس داومن می‌افتاد، با خودت می‌گفتی این یک تجربه خوب است. اما دیدن فودن در فینال جام اتحادیه که تازه در دقایق پایانی وارد زمین می‌شود، بیشتر شبیه یک تعویض ترحم‌آمیز بود تا اینکه صرفاً بخواهند او را وارد جریان بازی کنند!»

آمارهای نگران‌کننده اخیر نیز مهر تاییدی بر این افت وحشتناک است؛ فودن در 13 بازی اخیر سیتیزن‌ها در تمامی رقابت‌ها، تنها 4 بار در ترکیب اصلی قرار گرفته و در 20 بازی متوالی موفق به باز کردن دروازه حریفان نشده است؛ طلسمی عجیب و سنگین که استارت آن به اواسط ماه دسامبر برمی‌گردد!

رونی در ادامه صحبت‌های جنجالی‌اش با اشاره به احتمال وجود یک بحران پنهان در رختکن سیتی افزود: «واقعاً نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است، او یک بازیکن فوق‌العاده و بی‌نظیر است. خیلی عجیب است که او حتی نزدیک به ترکیب اصلی هم نیست. آدم شدیداً حس می‌کند اتفاقی در پشت‌پرده افتاده است. من فکر می‌کردم فودن در فرم بسیار خوبی قرار دارد، اما ناگهان می‌بینیم که دیگر هیچ دقایقی از بازی او در زمین به چشم نمی‌خورد!»

آیا پادشاهی پسر طلایی منچستر در ورزشگاه اتحاد به پایان راه خود نزدیک شده است یا این تنها آرامش پیش از طوفان برای بازگشت شکوهمندانه اوست؟!

انتهای پیام/