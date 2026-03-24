به گزارش ایلنا، توماس مولر، ستاره تمام‌نشدنی فوتبال آلمان که این روزها در قامت یک کارشناس تلویزیونی فعالیت می‌کند، با اظهارنظری شگفت‌انگیز بمب خبری بزرگی را منفجر کرد! او در صحبت‌های اخیر خود از تیم اصلی مدنظرش برای فتح جام طلایی پرده برداشت و در کمال تعجب همگان، نامی از تیم ملی آلمان به عنوان شانس اول نبرد! این موضوع تعجب و واکنش‌های بسیاری را در میان هواداران و رسانه‌های ورزشی به همراه داشته است.

مولر که در رویداد جذاب و پرمخاطب «مگنتا» در قلب مونیخ سخن می‌گفت، با تحلیلی دقیق و هیجان‌انگیز درباره قهرمان احتمالی گفت: «مدعیان همیشگی همیشه در بین گزینه‌های اصلی هستند. اما اگر بخواهم تنها یک تیم را انتخاب کنم، حس درونی‌ام با قاطعیت می‌گوید تیم ملی اسپانیا! چرا که آن‌ها به عنوان یک تیم، همیشه موفق می‌شوند استعدادهای فردی‌شان را در قالب یک مجموعه به‌شدت روان و هماهنگ سازمان‌دهی کنند. ماتادورها یک برنامه بازی کاملاً مشخص دارند و شما در زمین می‌بینید که همه‌چیز در تیم آن‌ها کاملاً با هم هماهنگ است.»

اما این پایان تحلیل‌های جذاب این تئوریسین آلمانی نبود! مولر در ادامه با ستایش از ماشین بی‌رحم فوتبال اروپا، یعنی تیم ملی فرانسه، آن‌ها را دارای یک «کوه عظیم و مهارنشدنی از استعداد» توصیف کرد و با لحنی شگفت‌زده و پرحرارت افزود: «فرانسوی‌ها آن‌قدر مهره دارند که می‌توانند به‌راحتی 3 ترکیب کاملاً متفاوت و ترسناک برای جام جهانی بچینند؛ ترکیب‌هایی که ما را وادار می‌کند فقط نگاه کنیم و بگوییم وای!»

اسطوره ژرمن‌ها در پایان صحبت‌های هیجان‌انگیز خود، به سراغ سایر غول‌های دنیای فوتبال رفت و تیم‌های دیگری را هم به عنوان مدعیان جدی کسب این جام قهرمانی بزرگ که در تابستان داغ امسال برگزار خواهد شد، روی میز آورد و با خنده گفت: «تیم ملی پرتغال، تیم ملی آرژانتین و البته آلمان. بله، می‌خواهم خودمان را هم در این فهرست هیجان‌انگیز قرار بدهم!»

به نظر می‌رسد جام جهانی امسال با این پیش‌بینی‌های داغ و لشکرکشی غول‌های فوتبال جهان، آبستن حوادثی بی‌نظیر و تاریخی خواهد بود.

