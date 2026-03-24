پایان تلخ و خودساخته برای جادوی شماره ده برزیل؟

به گزارش ایلنا، شبکه «سی‌ان‌ان برزیل» (CNN Brazil) با استناد به منابع موثق و نزدیک به فدراسیون فوتبال این کشور، پرده از یک جنجال بزرگ برداشت؛ حضور نیمار در لیست نهایی سلسائو برای جام جهانی در هاله‌ای از ابهام مطلق و تاریکی فرو رفته است.

مدیران ارشد فدراسیون به هیچ‌وجه خوش‌بین نیستند که فوق‌ستاره فعلی باشگاه سانتوس، پس از دست و پنجه نرم کردن با غیبت‌های طولانی‌مدت و سریال تلخ مصدومیت‌های متوالی، بتواند به مرز آمادگی جسمانی لازم برای درخشش در بالاترین سطح فوتبال جهان دست پیدا کند.

اما این داستان پرالتهاب، تنها به مسائل فیزیکی و بدنی محدود نمی‌شود؛ جرقه‌های یک جنگ سرد و تنش‌های بی‌سابقه میان نیمار و مقامات بلندپایه فدراسیون زده شده است.

زمزمه‌ها حاکی از آن است که مصاحبه‌های عمومی اخیر نیمار و شیوه تقابل او در فضای رسانه‌ای، موجی از خشم و واکنش‌های به‌شدت منفی را در راهروهای فدراسیون به همراه داشته است. مقامات برزیلی بر این باورند که حواشی و رفتارهای خارج از مستطیل سبز این ستاره، درست در حساس‌ترین مقطع و در آستانه جام جهانی، تمرکز و آرامش تیم ملی را به شدت تخریب می‌کند.

نقطه جوش این اختلافات ویرانگر، به اتفاقات عجیب دیدار اخیر سانتوس و میراسول بازمی‌گردد؛ جایی که کارلو آنچلوتی، سرمربی نامدار و ایتالیایی تیم ملی برزیل، شخصاً روی سکوهای ورزشگاه حاضر شد تا وضعیت فنی و فرم بدنی نیمار را با چشمان خود ارزیابی کند.

اما در کمال ناباوری و شگفتی، ستاره برزیلی به بهانه آنچه «کنترل فشار تمرینات» عنوان شد، نه‌تنها پا به توپ نشد، بلکه حتی زحمت حضور در استادیوم را هم به خود نداد! این بی‌انضباطی آشکار و بی‌اعتنایی حیرت‌انگیز به حضور سرمربی تیم ملی، به مثابه تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان روابط نیمار و فدراسیون بود.

در حال حاضر، اتمسفر حاکم بر فدراسیون فوتبال برزیل به وضوح نشان می‌دهد که مقامات این نهاد، بیش از هر زمان دیگری برای خط زدن نام این ستاره پرحاشیه از لیست مسافران جام جهانی هم‌قسم شده‌اند.

هرچند منابع تاکید کرده‌اند که هنوز تعداد انگشت‌شماری بازی تا زمان اعلام لیست باقی مانده و شاید نیمار بتواند ورق را به سود خود برگرداند، اما در اتمسفر ملتهب کنونی، حضور او در بزرگترین فستیوال جهانی فوتبال «بسیار بعید» و دور از ذهن به نظر می‌رسد. شواهد حاکی از آن است که دوران جادوگری شماره 10 افسانه‌ای در پیراهن زرد و پرافتخار برزیل، با حاشیه‌هایی کاملاً خودساخته و به تلخ‌ترین شکل ممکن در حال رسیدن به نقطه پایان است.

