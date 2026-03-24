پاسخ جنجالی انزو به شایعه پیشنهاد رئال مادرید

به گزارش ایلنا، در روزهای پرالتهابی که رادارهای سانتیاگو برنابئو بیش از هر زمان دیگری روی نام انزو فرناندز قفل شده بود و زمزمه‌های حضور او در پایتخت اسپانیا به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل می‌شد، این ستاره آرژانتینی سرانجام سکوت خود را شکست تا آب پاکی را روی دست تمام شایعه‌سازان بریزد.

بر اساس گزارش داغی که فابریزیو رومانو، خبرنگار سرشناس حوزه نقل و انتقالات در صفحه شخصی‌اش منتشر کرده، موتور محرک خط میانی چلسی هرگونه ارتباط پنهان و آشکار با مدیران کهکشانی‌ها را به شدت رد کرده است. او با بیان جملاتی شفاف، موضع خود را این‌گونه اعلام کرد: «اگر بخواهم صادقانه بگویم، هیچ خبری در این زمینه وجود ندارد و هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته است. در حال حاضر تمام تمرکز من روی چلسی و بازی‌های باقی‌مانده فصل است و باید ببینیم بعد از جام جهانی چه پیش خواهد آمد.»

این هافبک طراح و خلاق که بدون شک یکی از کلیدی‌ترین و غیرقابل‌جایگزین‌ترین مهره‌های پازل تاکتیکی آبی‌های لندن به شمار می‌رود، در فصل جاری نمایشی فراتر از انتظار داشته است.

انزو تا به اینجای کار در 46 مسابقه در تورنمنت‌های مختلف برای چلسی به میدان رفته و با ثبت آمار خیره‌کننده 12 گل و 6 پاس گل، کلاس جهانی خود را به رخ کشیده است. خلق چنین آماری برای بازیکنی در پست هافبک وسط، به وضوح نشان‌دهنده نبوغ تهاجمی و تاثیرگذاری بی‌چون و چرای او در فاز هجومی تیمش است.

اما شکار این شاه‌ماهی آرژانتینی به هیچ وجه کار آسانی نخواهد بود. نکته فوق‌العاده مهمی که هر مشتری دست‌به‌نقدی را با یک چالش مالی وحشتناک روبرو می‌کند، اعتبار قرارداد فعلی انزو با چلسی تا تابستان سال 2032 است.

علاوه بر این، بر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌های پایگاه معتبر ترنسفرمارکت، ارزش فعلی این ستاره در بازار نقل و انتقالات رقمی در حدود 90 میلیون یورو برآورد شده است؛ برچسب قیمتی سنگینی که نشان می‌دهد استمفوردبریج به این سادگی‌ها گنجینه خود را از دست نخواهد داد. چلسی که برای بازگشت به قله فوتبال اروپا و روزهای طلایی‌اش روی ساق‌های هنرمندانه انزو حساب ویژه‌ای باز کرده، قطعا در برابر هرگونه پیشنهاد خروج، مقاومتی آهنین نشان خواهد داد.

با این وجود، استفاده هوشمندانه انزو فرناندز از عبارت کلیدی «بعد از جام جهانی» در لابه‌لای صحبت‌هایش، به مثابه یک بمب ساعتی در بازار نقل و انتقالات عمل کرده است. این سیگنال ظریف نشان می‌دهد که شاید در پنجره‌های آتی، شاهد زلزله‌ای ویرانگر در بازار باشیم و فلورنتینو پرز بار دیگر برای جذب این الماس ارزشمند آرژانتینی تور خود را پهن کند. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا این تکذیب صریح و قاطعانه، نقطه پایانی بر داستان جذاب انزو و رئال مادرید خواهد بود، یا اینکه تنها یک آرامش موقت پیش از طوفان بزرگ مادریدی‌ها برای شکار یکی از گران‌بها‌ترین هافبک‌های جهان است.

