پیام قاطع امباپه به شایعهسازان؛ هیچ مشکلی ندارم!
کیلیان امباپه با رد تمام شایعات درباره آسیبدیدگی زانویش تأکید کرد در بهترین شرایط بدنی قرار دارد و با آمادگی کامل میتواند رئال مادرید و تیم ملی فرانسه را همراهی کند.
به گزارش ایلنا، سرانجام پس از هفتهها دلهره و اخبار ضد و نقیض، خیال آربلوا و هواداران پرشور رئال مادرید راحت شد؛ ستاره بیبدیل خط حمله کهکشانیها، با تمام قوا و انگیزهای مضاعف برای فتح جامهای باقیمانده فصل به میادین بازمیگردد! شماره 9 محبوب مادریدیها که به دلیل پیچخوردگی زانوی چپ در کانون شایعات نگرانکنندهای قرار گرفته بود، حالا با پیام سلامتی خود، موجی از شادی را در میان دوستدارانش به راه انداخته است.
ماجرا از شب دوشنبه آغاز شد؛ زمانی که کیلیان امباپه، کاپیتان خروسها، پس از ورود به کمپ کلیرفونتن به همراه سایر ملیپوشان فرانسه، به طور موقت اردو را ترک کرد. مقصد او مراسم پر زرق و برق رونمایی از همکاری جدیدش با شرکت بیمه سلامت «آلان» بود. این رویداد جذاب، به بهترین تریبون برای این فوقستاره تبدیل شد تا یکبار برای همیشه به تمام حواشی و گمانهزنیهای رسانهای درباره وضعیت جسمانیاش پایان دهد.
امباپه با همان اعتماد به نفس همیشگی و در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پایش، با صراحت تمام شایعات را هدف قرار داد و گفت: «زانویم؟ اوضاع خیلی خوب است. میدانم که گمانهزنیهای زیادی وجود داشت و حرفهای زیادی زده شد که واقعیت نداشتند. این بخشی از زندگی یک ورزشکار در سطح بالا و یک چهره عمومی است؛ مردم میتوانند بدون بررسی حقایق، حرفهایی بزنند و متاسفانه این مسائل هیچ عواقبی هم برایشان ندارد. من به این فضا عادت کردهام.»
اما آنچه هواداران رئال مادرید و تیم ملی فرانسه را بیش از پیش به وجد آورد، اطمینان خاطر این ستاره ویرانگر بود. او با قاطعیت اعلام کرد: «حالم خوب است و 100 درصد ریکاوری کردهام. خوششانس بودم که وقتی به پاریس برگشتم، تشخیص درستی درباره مصدومیتم داده شد و توانستیم با هم بهترین برنامه را برای بازگشت به اوج آمادگی تدوین کنیم تا برای مقطع پایانی فصل با رئال مادرید و البته جام جهانی در بهترین وضعیت باشم.»
سفر مرموز و پرحاشیه چند هفته پیش او به پاریس که خوراک خبری رسانههای زرد شده بود، بخش دیگری از صحبتهای جذاب کیلیان بود. او پرده از راز این سفر برداشت و توضیح داد: «آن روزها به پاریس رفتم چون میخواستم همه چیز را درباره زانویم بدانم؛ میخواستم خیلی دقیق و وسواسی عمل کنم. ما درباره پایان فصل با رئال مادرید، جام جهانی، دوران حرفهای و حتی سلامتی عمومی من حرف زدیم. چیزی در زانویم بود که آزارم میداد و میخواستم دقیقاً بدانم مشکل چیست. آزمایشهای زیادی انجام دادم و با متخصصان خبرهای دیدار کردم که به من فرصت دادند بفهمم چه اتفاقی افتاده است.»
در نهایت، ماشین گلزنی کهکشانیها با ابراز رضایت عمیق از روند درمانی و بازگشت پرقدرتش، تاکید کرد که غلبه بر ابهامات ذهنی، کلید اصلی این موفقیت بوده است: «صرفاً دانستن نوع مصدومیت، به من آرامش داد. در وضعیتی بودم که نمیدانستم چرا زانویم درد میکند. همین که متوجه صورتمسئله میشوید، به شما ایده میدهد و این اولین و بزرگترین قدم به سوی بهبودی کامل است.» حالا دنیای فوتبال بیصبرانه منتظر است تا بار دیگر استارتهای انفجاری و گلهای تماشایی این فوقستاره را در مستطیل سبز تماشا کند.