خداحافظی رسمی پایت از دنیای فوتبال
ستاره پیشین مارسی و تیم ملی فرانسه در 38 سالگی از فوتبال حرفهای خداحافظی کرد.
به گزارش ایلنا، دیمیتری پایت در سن 38 سالگی از فوتبال حرفهای خداحافظی کرد. او که به خاطر بازیهایش در تیمهای مارسی، سناتین، وستهام یونایتد و تیم ملی فرانسه شناخته میشود، این خبر را بین دو نیمه بازی هفته بیستوهفتم لیگ یک فرانسه بین مارسی و لیل در ورزشگاه ولودروم اعلام کرد.
دیمیتری پایت گفت: پیش از تولد 39 سالگیام تصمیم نهایی را برای بازنشستگی از فوتبال حرفهای گرفتم. در کودکی رؤیای رسیدن به این سطح را داشتم و توانستم نزدیک به بیست سال را در فوتبال سطح بالا سپری کنم.
او اظهار داشت: اکنون مرحلهای از زندگیام به پایان میرسد و مرحلهای تازه آغاز میشود. هنوز هم آرزوی ادامه بازی را دارم اما بدنم دیگر مانند گذشته نیست. انتظارها از فوتبال مدرن بسیار بالاست. نمیخواستم بخشی از پروژهای باشم که نتوانم تمام تلاشم را در آن بگذارم. بنابراین تصمیم گرفتم با عزت کنار بروم. علاوه بر این، بازی کردن مقابل مارسی از نظر احساسی برایم بسیار دشوار بود.
آخرین باشگاه این بازیکن فرانسوی، واسکو دوگاما بود که تابستان گذشته آن را ترک کرد و پس از آن، او بدون تیم ماند.