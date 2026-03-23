تمرینات بارانی تیم ملی در آنتالیا

به گزارش ایلنا، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پس از حضور در جلسه فنی، نخستین تمرین تاکتیکی خود را در کمپ آنتالیا برگزار کردند. این تمرین در شرایطی انجام شد که بارش شدید باران بر زمین حاکم بود.

آغازگر تمرین، صحبت‌های ۱۵ دقیقه‌ای امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، و مهدی محمدنبی با بازیکنان بود. پس از آن، تمرینات با بخش‌های کششی و استقامتی در محوطه کوچک زمین آغاز شد.

بخش اصلی تمرین به بازی درون تیمی در زمینی با ابعاد کوچک و ۶ دروازه اختصاص داشت؛ این بخش که با نظارت کامل قلعه‌نویی انجام شد، مروری بر برنامه‌های تاکتیکی برای دیدار دوستانه مقابل نیجریه بود.

چهار لژیونر اصلی، شامل علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی، علی قلی‌زاده و دنیس اکرت، بامداد سه‌شنبه به سایر ملی‌پوشان ملحق خواهند شد. در عین حال، محمد محبی که پیش از تمرین به ترکیه رسیده بود، به دلیل صلاحدید کادر فنی به جای حضور در تمرین، برنامه ریکاوری اختصاصی خود را در هتل پیگیری کرد.

تیم ملی ایران در روزهای هفتم و یازدهم فروردین به ترتیب دیدارهایی تدارکاتی مقابل نیجریه و کاستاریکا برگزار خواهد کرد.

