آغاز برنامه‌های تیم ملی در آنتالیا در جلسه فنی

آغاز برنامه‌های تیم ملی در آنتالیا در جلسه فنی
ملی‌پوشان فوتبال ایران پیش از نخستین تمرین در آنتالیا، در جلسه فنی امیر قلعه‌نویی شرکت کردند تا با برنامه‌های تاکتیکی برای دیدارهای دوستانه آشنا شوند.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی فوتبال ایران که برای برگزاری دو دیدار دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا راهی آنتالیای ترکیه شده است، ظهر امروز (دوشنبه) در نخستین برنامه رسمی اردو در جلسه فنی امیر قلعه‌نویی حضور یافت.

در این نشست، سرمربی تیم ملی اهداف و برنامه‌های فنی خود را برای دو مسابقه پیش‌رو تشریح کرد تا بازیکنان پیش از آغاز تمرینات، با رویکردهای تاکتیکی کادر فنی بیشتر آشنا شوند.

ملی‌پوشان قرار است عصر امروز نخستین تمرین خود را در زمین چمن برگزار کنند و از فردا نیز با اضافه شدن بازیکنان شاغل در فوتبال اروپا، ترکیب تیم ملی کامل خواهد شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
