به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران که برای برگزاری دو دیدار دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا راهی آنتالیای ترکیه شده است، ظهر امروز (دوشنبه) در نخستین برنامه رسمی اردو در جلسه فنی امیر قلعه‌نویی حضور یافت.

در این نشست، سرمربی تیم ملی اهداف و برنامه‌های فنی خود را برای دو مسابقه پیش‌رو تشریح کرد تا بازیکنان پیش از آغاز تمرینات، با رویکردهای تاکتیکی کادر فنی بیشتر آشنا شوند.

ملی‌پوشان قرار است عصر امروز نخستین تمرین خود را در زمین چمن برگزار کنند و از فردا نیز با اضافه شدن بازیکنان شاغل در فوتبال اروپا، ترکیب تیم ملی کامل خواهد شد.

