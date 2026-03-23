اولین گل ستاره جوان در لباس پاریسنژرمن
درو فرناندز با به ثمر رساندن نخستین گل خود برای پاریسنژرمن شب ویژهای را تجربه کرد؛ گلی که با یک کار تیمی هماهنگ و پاسکاریهای سریع به ثمر رسید.
به گزارش ایلنا، حساب رسمی باشگاه پاریسنژرمن در شبکه ایکس با انتشار جمله «فوتبال کامل. تیکیتاکا. نخستین گل درو فرناندز.» با افتخار نخستین گل این بازیکن سابق بارسلونا را در جریان پیروزی 4-0 مقابل تیم نیس جشن گرفت؛ گلی که یک گل معمولی نبود، چرا که این بازیکن اسپانیایی پس از ورود به زمین در دقیقه 76 به جای نونو مندز، با پایان دادن به یک حرکت تیمی فوقالعاده موفق شد گل شماره 100 پاریسنژرمن در این فصل را به ثمر برساند.
او در این صحنه پاس عثمان دمبله را دریافت کرد، با یک کنترل دقیق با پای چپ آنتوان مندی را از پیش رو برداشت و در موقعیت تکبهتک با یک ضربه پای راست یوآن دیوف را مغلوب کرد.
درو پس از پایان بازی اعتراف کرد که اصلاً نمیدانسته این گل شماره 100 تیم است و طبق آمار استتس دو فوت، او توانست به پنجمین بازیکن جوان تاریخ پاریسنژرمن تبدیل شود که از زمان روی کار آمدن مالکیت قطر اسپورتس اینوستمنتس برای این تیم گلزنی میکند.
فهرست جوانترین گلزنان پاریسنژرمن از زمان ورود این گروه مالکیتی شامل وارن زایر امری با 16 سال و 330 روز، ابراهیم امبایه با 17 سال و 64 روز، تانگوی کوآسی با 17 سال و 253 روز، یورام زاگه با 18 سال تمام و در نهایت درو فرناندز با 18 سال و 68 روز سن است.
درو اکنون کمکم در حال به دست آوردن همان نقشی است که باعث شد در ماه ژانویه باشگاه بارسلونا را ترک کند و حالا زیر نظر لوئیس انریکه دقایق بسیار بیشتری نسبت به دوران حضورش زیر نظر هانسی فلیک به میدان میرود.
این بازیکن جوان در ادامه صحبتهایش گفت که کمک کردن به تیم با زدن اولین گلش او را فوقالعاده خوشحال کرده و در پاریس کاملاً احساس خوشحالی میکند، هرچند که رسیدن از خارج از کشور در این سن کم اصلاً کار آسانی نیست و حالا باید به پیشرفت خود ادامه دهد، با شرایط سازگار شود، ریتم بازی را به دست آورد و به هر شکلی که میتواند به تیم کمک کند تا از هر دقیقهای که به او داده میشود با تمام توان استفاده کند و چه بهتر که این موضوع با گلزنی همراه باشد.
لوئیس انریکه نیز که از درخشش او غافلگیر نشده بود، اظهار داشت که اصلاً تعجب نمیکند، زیرا او با وجود اینکه فقط 18 سال دارد، اما فوتبالش کاملاً با چیزی که کادر فنی میخواهد سازگار است و یکی از مهمترین ویژگیهایش توانایی ورود به محوطه جریمه حریف است؛ ضمن اینکه بازیکنان زیادی هستند که شاید زیاد بازی نکنند، اما به خوبی از فرصتهایشان بهره میبرند.
درو همچنین با قدردانی از اعتماد سرمربیاش اضافه کرد که سرمربی اعتماد خود را به او نشان داده و او از قبل میدانسته که لوئیس انریکه مربی بسیار بزرگی است، چرا که تمام همتیمیهایی که قبلاً در بارسلونا با این مربی کار کرده بودند، چیزهای فوقالعادهای دربارهاش گفته بودند و به همین دلیل هنگام آمدن به پاریس هیچ تردیدی نداشته است.
البته تنها لوئیس انریکه نیست که از درو تمجید میکند، بلکه وارن زایر امری نیز که برای به دست آوردن جایگاه در خط میانی با این بازیکن اسپانیایی رقابت دارد، در تمجید از او گفت که درو بازیکنی فوقالعاده است که حتی از خود او هم جوانتر میباشد و کاری که در این سن انجام میدهد واقعاً شگفتانگیز است؛ بنابراین باید همینطور به کارش ادامه دهد و اعتمادبهنفس خود را حفظ کند و سایر بازیکنان نیز آنجا هستند تا از او حمایت کرده و بهترین شرایط ممکن را برایش فراهم سازند تا در همین مسیر قدم بردارد و بدین ترتیب، تیکیتاکای درو حالا در شهر پاریس هم به خوبی دیده میشود.