اعتراف مدافع آرسنال به دشواری زندگی در لندن

به گزارش ایلنا، مدافع سابق بولونیا تأکید کرد که از حضور در آرسنال راضی و خوشحال است.

کالافیوری قبل از شکست دیشب در فینال جام اتحادیه انگلیس در مصاحبه با روزنامه گاتزتا دلو اسپورت گفت:

«دلم برای آفتاب تنگ می‌شود و دوست داشتم دوستان و خانواده‌ام را بیشتر ببینم، اما شکایتی ندارم. در ایتالیا ما عادت داریم همه چیز را تحلیل کنیم، قضاوت کنیم و انتقاد کنیم. من این را دوست دارم که اینجا چنین فضایی وجود ندارد.»

او در پاسخ به این سوال که چرا تصمیم برای رفتن به انگلیس برایش بدیهی بود، گفت:

«همیشه رؤیای بازی در انگلیس را داشتم. بعد از مسابقات قهرمانی اروپا ارزشم بیشتر شد و مدیر برنامه‌هایم به من گفت آرسنال بسیار به من علاقه دارد.

می‌دانستم به سخت‌ترین لیگ می‌روم، اما در عین حال فکر می‌کردم اگر لازم باشد همیشه می‌توانم یک قدم به عقب بردارم. آرسنال، آرسنال است؛ تیمی نمادین که شبیه هیچ تیم دیگری نیست.»

