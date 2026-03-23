انتقاد از داوری در دربی مادرید؛ صحنه جنجالی والورده خبرساز شد
اخراج فده والورده در دیدار دربی برابر اتلتیکو مادرید بار دیگر بحثها درباره قضاوت این مسابقه را داغ کرده است؛ اتفاقی که هفتمین کارت قرمز بازیکنان رئال مادرید در فصل جاری لالیگا محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال رئال مادرید در جریان رقابتهای دربی مادرید که در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد، موفق گردید با نتیجه 3-2 در برابر اتلتیکو مادرید به پیروزی دست یابد و با نمایش نشانههایی مثبت، پیش از ورود به مقطع سرنوشتساز فصل 2025-26 همچنان در کورس رقابت باقی بماند.
شاگردان آربلوا با کسب این برتری، اکنون فاصله خود را با بارسلونا در صدر جدول به 4 امتیاز رساندهاند، اما این موفقیت شیرین با تلخی از دست دادن فدریکو والورده، مهمترین مهره تیم، همراه شد که دستکم برای بازی بعدی مقابل مایورکا غایب خواهد بود.
این هافبک اروگوئهای که در این دیدار نیز بار دیگر تأثیرگذار ظاهر شد و موفق به گلزنی گردید، در دقیقه 74 مسابقه به دلیل ارتکاب خطا از پشت روی الکس بائنا با کارت قرمز مستقیم مونوئرا مونترو مواجه شد؛ تصمیمی که بار دیگر خشم گسترده هواداران رئال مادرید را برانگیخت.
در همین راستا، شبکه «رئال مادرید تیوی» با انتقادی شدید اعلام کرد که این یک رسوایی و مایه شرم است و این صحنه کاملاً و به طور آشکار یک کارت زرد واضح بوده است، اما با یادآوری اتفاقاتی که در پامپلونا رخ داد، میتوان فهمید چرا چنین تصمیمی گرفته شده و چرا کمکداور ویدئویی (VAR) آن را اصلاح نکرده است.
البته این عصبانیت تنها به این صحنه خاص محدود نمیشد، بلکه ریشه در آمار کلی لالیگا پس از گذشت 29 هفته دارد؛ جایی که رئال مادرید با 286 خطا، پس از بارسلونا (267 خطا) دومین تیمی است که کمترین تعداد خطا را مرتکب شده، اما در بخش اخراجیها با دریافت 7 کارت قرمز در رتبه سوم تیمهای پراخراج قرار گرفته است و تنها تیمهای اوویدو و رایو وایکانو با 8 اخراج آمار بالاتری دارند.
این در حالی است که رقبای اصلی یعنی بارسلونا و اتلتیکو مادرید هر کدام تنها 2 کارت قرمز دریافت کردهاند و لیست بازیکنان اخراجی رئال در این فصل شامل فدریکو والورده، کارراس، ماستانتونو، فران گارسیا، لونین، هویسن و اندریک میشود. در واکنش به این وضعیت، برنامه تلویزیونی باشگاه با دفاع از انتشار ویدیوهای تحلیلی خود اظهار داشت که این کار برای نشان دادن این است که صحنه مذکور هرگز نمیتواند کارت قرمز باشد، چرا که بائنا با لمس توپ و دور کردن آن باعث شد والورده نتواند به توپ برسد.
آنها مدعی شدند که داور قصد خراب کردن دربی را نداشت، بلکه هدفش ضربه زدن به رئال مادرید بود و همچنین پیشبینی کردند که برنامههایی نظیر «تیمپو دِ خوستیفیکاسیون» با استفاده از عباراتی چون شدت بازی یا نبود توپ، سعی در توجیه تصمیم داور و مسئولان VAR خواهند داشت؛ در حالی که از نظر آنها این توجیهات غیرقابل قبول است زیرا والورده تنها به دلیل کنش بائنا روی توپ موفق به تصاحب آن نشد و چنین صحنهای به هیچ وجه نباید منجر به اخراج بازیکن میشد.