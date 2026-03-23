خبر خوب برای آربلوا؛ بلینگام دوباره در دسترس رئال مادرید
بازگشت جود بلینگام به ترکیب رئال مادرید میتواند خبر امیدوارکنندهای برای این تیم باشد؛ اتفاقی که بسیاری از هواداران رئال مدتها در انتظارش بودند.
به گزارش ایلنا، جود بلینگام سرانجام به صورت رسمی به میادین بازگشت و برای پایان دادن به دوران نقاهت خود، چه فرصتی و چه صحنهای بزرگتر و باشکوهتر از شهرآورد مادرید میتوانست وجود داشته باشد.
این ستاره انگلیسی پیشتر در جریان دیدار برابر رایو وایهکانو از ناحیه همسترینگ پای چپ دچار آسیبدیدگی شده بود که همین مسئله باعث شروع غیبتی نگرانکننده و طولانیتر از حد تصور برای او شد. او پیش از این بازگشت، تمرینات خود را برای چند روز در کمپ والدبباس پیگیری میکرد و قبل از آن نیز برای همراهی همتیمیهایش راهی منچستر شده بود، اما همانطور که آربلوا در نشست خبری پیش از مسابقه هشدار داده بود، احتمال به میدان رفتن او در ورزشگاه اتحاد تقریباً در حد صفر بود.
با این حال، بلینگام پس از بازگشت به شهر مادرید، تمام تمرکز خود را روی آمادهسازی برای دربی مادرید گذاشت و در نهایت به هدف خود رسید؛ به طوری که او در دقیقه 74 به عنوان جانشین آردا گولر وارد زمین مسابقه شد تا پس از گذشت 50 روز (تقریباً 2 ماه) دوری از میادین، دوباره طعم حضور در زمین را بچشد.
این بازیکن پس از اتمام مسابقه در ورزشگاه برنابئو، با دریافت دعوتنامه از سوی توماس توخل، کاروان تیم ملی کشورش را در سفر پیشرو همراهی خواهد کرد. این دعوت در حالی صورت گرفت که لازم است به یاد بیاوریم در ابتدای فصل جاری و زمانی که این بازیکن به تازگی از بند مصدومیت شانه رها شده بود، سرمربی تیم ملی او را به اردو فرا نخواند تا بلینگام در همان مجموعه والدبباس بماند و روی بازگشت به فرم ایدهآل و آمادگی بدنی خود کار کند.