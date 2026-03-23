فینال تلخ دختران استقلال
تیم فوتبال زنان استقلال پس از فصلی درخشان و بدون شکست به لیگ برتر صعود کرد، اما در فینال لیگ دسته یک با شکست در ضربات پنالتی از رسیدن به جام قهرمانی بازماند.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال زنان استقلال در فصل گذشته نمایشی درخشان از خود ارائه داد و بدون شکست به فینال لیگ دسته یک رسید تا صعودش به لیگ برتر فوتبال بانوان ایران را قطعی کند؛ موفقیتی مهم که با تلاش، همدلی و جنگندگی بازیکنان این تیم به دست آمد و نام استقلال را در میان تیمهای سطح اول فوتبال بانوان کشور قرار داد.
با این حال فینال برای دختران آبی پایان خوشی نداشت. استقلال پس از رقابتی نفسگیر، در ضربات پنالتی مغلوب شد و جام قهرمانی را از دست داد تا شادی صعود با حسرت از دست رفتن عنوان قهرمانی همراه شود.
در ضربات پنالتی، سه ضربه بازیکنان استقلال تبدیل به گل نشد؛ توپهایی که برخی به تیر دروازه برخورد کردند و برخی نیز راهی به چارچوب پیدا نکردند. همین لحظات سرنوشتساز باعث شد جام از دستان استقلال دور شود و حسرتی بزرگ برای بازیکنان و هواداران باقی بماند.
یکی از تلخترین لحظات فینال زمانی رقم خورد که ضربه فاطمه سرورزاده به تیر دروازه برخورد کرد؛ صحنهای که شوک و ناباوری را در چهره او نمایان کرد. در ادامه نیز ضربه پایانی مهدیس رستمی به گل تبدیل نشد تا امیدهای استقلال برای قهرمانی نقش بر زمین شود.
با وجود این شکست، عملکرد استقلال در طول فصل و صعود به لیگ برتر دستاوردی مهم برای فوتبال بانوان این باشگاه محسوب میشود؛ موفقیتی که میتواند نقطه شروعی برای آیندهای روشنتر باشد.