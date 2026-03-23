به گزارش ایلنا، آلوارو آربلوا پس از پیروزی در نخستین شهرآورد خود به عنوان سرمربی، با افتخار گفت: «واضح است که بازی آسانی نبود؛ چون با تیم قدری روبرو بودیم که کار را برای ما سخت کرد و مجبور شدیم ذهنیت بسیار قدرتمندی از خود نشان دهیم. بعد از تساوی ۲-۲، ناچار شدیم دوباره رو به جلو فشار بیاوریم.»

او درباره اخراج جنجالی والورده، گفت: «درک آن دشوار است.»

با این حال، او در حالی که سعی می‌کرد آرامش خود را درباره مونوئرا مونترو (داور بازی) حفظ کند، افزود: «از او ممنونم که کنار خط آمد تا برایم توضیح دهد. گاهی در جریان زنده بازی، صحنه‌ها طوری دیگر به نظر می‌رسند. فکر می‌کنم وقتی بعداً فیلم را ببیند، نظرش تغییر کند.» این صحبت‌ها در گفتگوی کوتاه بلافاصله پس از بازی مطرح شد که مقدمه‌ای بر کنفرانس مطبوعاتی اصلی او بود.

نسبت به پیروزی در دربی مادرید چه حسی دارید؟

خوشحالم. کاری را که باید انجام می‌دادیم، انجام دادیم: پیروزی. یک برد دیگر به حساب ما و به مسیرمان ادامه می‌دهیم.

فکر می‌کنید تیم شما در حال حاضر در چه موقعیتی قرار دارد؟

در وضعیتی خوب... مشخص است که بازی ساده‌ای نبود؛ چون رقیب تیمی فوق‌العاده بود که کار را برای ما دشوار کرد. مجبور شدیم ذهنیت بسیار قدرتمندی نشان دهیم، چون بعد از دریافت گل تساوی (۲-۲)، باید دوباره حمله می‌کردیم. چیزی که بیش از همه دوست داشتم همین «ذهنیت» بود؛ این همان چیزی است که ما را بزرگ می‌کند.

علت کارت قرمز والورده

بله، درک آن دشوار است. از داور ممنونم که کنار خط آمد تا برایم توضیح دهد. آن ۱۵ دقیقه پایانی (پس از اخراج)، بار دیگر نمایشی از شخصیت بالا، رفاقت و اتحاد تیم بود. خداراشکر که آن اخراج تأثیری در نتیجه نهایی نداشت.

اولین دربی برای شما چگونه بود؟

هیجان‌انگیز بود، بسیار هیجان‌انگیز. همیشه گفته‌ام که جو دربی‌ها خاص‌ترین اتمسفر در لالیگا است. امروز نوبت من بود که آن را به عنوان مربی تجربه کنم؛ آن هم پس از چندین سال که نتوانسته بودیم اتلتیکو مادرید را در ورزشگاه خودمان شکست دهیم. پیروزی در این بازی اهمیت زیادی داشت. برای پسرها خوشحالم چون لیاقت این برد را داشتند. حالا با آرامش کامل به استقبال وقفه بازی‌های ملی می‌رویم.

