عملیات نجات در رختکن روسونری؛ بسیج عمومی برای ماندن مهندس کروات
مکس آلگری به همراه ستارههای کلیدی میلان، پروژه بزرگی را برای متقاعد کردن لوکا مودریچ جهت یک فصل دیگر حضور در سن سیرو آغاز کردهاند.
به گزارش ایلنا، پیروزی دشوار برابر تورینو، میلان را یک قدم دیگر به سهمیه لیگ قهرمانان نزدیک کرد تا حالا بازگشت به معتبرترین تورنمنت اروپایی، به برگ برنده مدیران برای حفظ مهندس کروات تبدیل شود. در واقع همین بلیت حضور در اروپا، کلیدیترین ابزار روسونری برای وسوسه کردن لوکا مودریچ جهت تمدید قرارداد در سنسیرو محسوب میشود.
در حالی که قرارداد فعلی این ستاره در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ به ایستگاه پایانی میرسد، اولویت همیشگی او حفظ آمادگی بدنی برای درخشش در جام جهانی همراه با کرواسی بوده است. اگرچه پیوستن او به جمع قرمزومشکیها در تابستان گذشته تصمیمی منطقی به نظر میرسید، اما حالا اشتیاق باشگاه برای ماندگاری او به اوج رسیده است. با وجود بند تمدید خودکار یکساله، طبق توافق دوجانبه، حق وتو تنها در دستان مودریچ است و اوست که باید درباره فعال شدن این بند تصمیم نهایی را بگیرد.
البته این تنها مدیران باشگاه نیستند که برای ماندن او اصرار میورزند؛ ماسیمیلیانو آلگری که در طول فصل جایگاه ثابتی برای او در ترکیب در نظر گرفته، در کنار همتیمیهای لوکا، لشگرکشی بزرگی را در رختکن به راه انداختهاند تا او را برای امضای قرارداد جدید مجاب کنند.
به گفته فابریتزیو رومانو، جادوی لیگ قهرمانان بزرگترین محرک برای این هافبک تمامنشدنی است. او که در ماه سپتامبر وارد ۴۱ سالگی میشود، به شدت وسوسه شده تا یک فصل دیگر با پیراهن میلان در اروپا به میدان برود و رویاهای کودکیاش را که با تماشای اسطورههای بزرگ روسونری شکل گرفته بود، بار دیگر در بالاترین سطح فوتبال قاره سبز زندگی کند.