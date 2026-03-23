شکست دندر در حضور کوتاه جهانبخش مقابل خنت

به گزارش ایلنا، در هفته سی‌ام و پایانی دور نخست مرحله گروهی ژوپیر لیگ بلژیک، تیم دندر در شرایطی که علیرضا جهانبخش را روی نیمکت داشت، از ساعت ۲۱ به وقت ایران میزبان خنت بود و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد.

دندر که در هشت هفته اخیر لیگ بلژیک عملکرد ضعیفی داشته و پنج شکست و سه تساوی ثبت کرده است، با این باخت ۱۹ امتیازی و در قعر جدول باقی ماند. این تیم حالا باید در مرحله پلی‌آف میان چهار تیم پایین جدول برای بقا در لیگ تلاش کند؛ ماموریتی دشوار، چرا که دندر با دو تیم بالاتر از خود ۱۲ امتیاز فاصله دارد.

علیرضا جهانبخش در این مسابقه از دقیقه ۷۱ به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و دقایق کوتاهی برای تیمش بازی کرد. این در حالی است که او در ۱۵ بازی این فصل ژوپیر لیگ هنوز موفق به ثبت گل یا پاس گل نشده است.

جهانبخش پس از این مسابقه باید خود را برای حضور در اردوی تیم ملی ایران در ترکیه آماده کند؛ اردویی که قرار است طی آن ملی‌پوشان دو دیدار تدارکاتی مقابل نیجریه و کاستاریکا برگزار کنند.

