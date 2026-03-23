بازگشت تماشایی الطلبه و تشکر ویژه از منصوریان

به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای مهیج لیگ ستارگان عراق، تیم الطلبه موفق شد شکست ۳-۱ مقابل الشرطه را با نمایشی جسورانه جبران کرده و در نهایت بازی را با تساوی ۳-۳ به پایان برساند. این نتیجه برای الشرطه که تا لحظات پایانی خود را پیروز میدان می‌دید، ناامیدکننده بود، اما در سوی مقابل روحیه‌ای بزرگ به شاگردان علیرضا منصوریان بخشید.

باشگاه الطلبه پس از پایان مسابقه با انتشار پوستری اختصاصی از سرمربی ایرانی خود تقدیر کرد. در این پوستر آمده بود: «متشکریم رئیس؛ برای جنگندگی، برای روحیه، برای این بازگشت.» عبارتی که به‌خوبی نمایش پرانرژی و تسلیم‌ناپذیر بازیکنان را توصیف می‌کرد. این کامبک جذاب به سرعت در رسانه‌ها و میان هواداران فوتبال عراق بازتاب پیدا کرد و باعث افزایش محبوبیت منصوریان شد. بسیاری از هواداران او را عامل اصلی تغییر فضای تیم و بازگشت الطلبه به روزهای امیدوارکننده دانستند.

انتهای پیام/