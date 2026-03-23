زمان احتمالی بازی تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد
رسانه‌ای عربی از برگزاری دیدارهای مرحله یک‌هشتم نهایی منطقه غرب لیگ قهرمانان آسیا در اواخر فروردین و به میزبانی جده خبر داد.

به گزارش ایلنا،  در حالی که زمان برگزاری دیدار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا در سطح نخبگان در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، روزنامه «الشرق الاوسط» گزارش داد که مسابقات مرحله یک‌هشتم نهایی منطقه غرب احتمالاً در روزهای ۱۳ و ۱۴ آوریل (۲۴ و ۲۵ فروردین) در شهر جده عربستان برگزار خواهد شد.

با این حساب، تراکتور که تنها نماینده باقی‌مانده ایران در این رقابت‌ها محسوب می‌شود، باید در یکی از این دو تاریخ به مصاف شباب الاهلی برود؛ دیداری حساس که سرنوشت ادامه حضور شاگردان محمد ربیعی در آسیا را مشخص خواهد کرد.

طبق این گزارش، کنفدراسیون فوتبال آسیا به‌زودی برنامه رسمی مسابقات را اعلام می‌کند. در صورت تأیید این زمان‌بندی، تمامی مراحل از یک‌هشتم نهایی تا فینال به صورت متمرکز و فشرده بین ۱۳ تا ۲۵ آوریل در جده برگزار خواهد شد.

همچنین قرعه‌کشی مرحله یک‌چهارم نهایی قرار است روز چهارشنبه پنجم فروردین در کوالالامپور انجام شود تا مسیر تیم‌ها تا فینال مشخص شود. این قرعه‌کشی برای تراکتور نیز اهمیت زیادی دارد، چرا که در صورت صعود، حریف این تیم از میان نمایندگان شرق آسیا تعیین خواهد شد.

در مراحل پایانی این رقابت‌ها نیز دیگر خبری از تفکیک شرق و غرب نخواهد بود و چهار تیم از هر منطقه در یک جدول مشترک به رقابت می‌پردازند. در حالی که چهار تیم از منطقه شرق صعود خود را قطعی کرده‌اند، رقابت‌های منطقه غرب از جمله دیدار تراکتور تکلیف چهار تیم دیگر را مشخص خواهد کرد.

