پایان شایعات اخراج با وتوی مدیران چلسی

به گزارش ایلنا، وضعیت روزنیور در هفته‌های اخیر به شدت بحرانی شده است، چرا که آبی‌ها از هشت تقابل اخیر خود در تمامی جام‌ها، تنها به یک پیروزی دست یافته‌اند. با وجود آنکه در ابتدا نشانه‌های مثبتی در تیم دیده می‌شد، اما چلسی اکنون به رده ششم جدول لیگ جزیره سقوط کرده و احتمال دارد سهمیه فصل بعد لیگ قهرمانان را از دست بدهد.

دو شکست پیاپی مقابل پاری‌سن‌ژرمن و باخت خانگی یک بر صفر برابر نیوکسل، پیش از نبرد روز شنبه در ورزشگاه هیل دیکینسون، فشارها را بر روی این سرمربی دوچندان کرد. در جریان مسابقه با اورتون نیز اوضاع وخیم‌تر شد؛ جایی که دبل بتو در نیم ساعت پایانی، میزبان را پیش انداخت و در نهایت ایلیمان اندیایه در دقیقه ۷۶ کار را تمام کرد تا اورتون با پیروزی ۳ بر صفر به رده هشتم صعود کند.

این نتیجه باعث شد فاصله چلسی با لیورپولِ رده چهارمی که خودش هم مقابل برایتون شکست خورده بود، به یک امتیاز برسد. با وجود حذف از اروپا و گزارش‌های مختلف، گفته می‌شود روزنیور همچنان از حمایت مدیریت و بازیکنان برخوردار است. فابریتزیو رومانو نیز تایید کرد که با گذشت دو ماه از انتصاب او، هنوز برنامه‌ای برای اخراج وجود ندارد. رومانو در کانال یوتیوبش گفت: «این مقطع دشواری برای چلسی است، چهار شکست متوالی برای اولین بار از سال ۱۹۹۳، بنابراین شرایط واقعاً پیچیده‌ای است. این وضعیت دشوار به نظر می‌رسد، اما درباره لیام روزنیور همان پاسخی را می‌دهم که در روزهای اخیر و پس از بازی پاری سن ژرمن هم گفته بودم، در حال حاضر هیچ پیامی از سوی باشگاه چلسی درباره تغییر قریب‌الوقوع یا تصمیم جدی دریافت نکرده‌ام.»

او در ادامه صحبت‌هایش افزود: «طبیعتاً چلسی نمی‌تواند از شرایط فعلی راضی باشد اما فراموش نمی‌کند که لیام روزنیور در میانه فصل هدایت تیم را بر عهده گرفت و پیش‌فصل در اختیار نداشت. این تیم هم بر اساس ویژگی‌های او ساخته نشده، بنابراین در زمان قضاوت درباره او باید این موارد را در نظر گرفت. در عین حال، چلسی می‌خواهد فصل آینده در لیگ قهرمانان حضور داشته باشد. هنوز زمان باقی مانده است و باید دید این دو ماه پایانی فصل چگونه پیش خواهد رفت.»

در نهایت، مدیریت باشگاه همچنان به حمایت از وی ادامه می‌دهد. رومانو در پایان خاطرنشان کرد: «اما باشگاه همچنان از روزنیور حمایت می‌کند. آنها حتی پیش از بازی با اورتون نیز به‌ صورت علنی به این موضوع اشاره کردند، از جلسات و گفتگوها گفتند و از تمایل برای هم‌راستا بودن با برنامه‌های نقل‌ و انتقالاتی تابستان. بنابراین روزنیور در حال حاضر از اعتماد کامل این باشگاه برخوردار است و وضعیت همین است.»

