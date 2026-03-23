برزیل بدون نیمار غیرقابل تصور است

به گزارش ایلنا، حذف نام ستاره شماره ۱۰ از فهرست کارلو آنچلوتی برای دیدارهای تدارکاتی منتهی به جام جهانی، موج جدیدی از واکنش‌ها را در رسانه‌های ورزشی به راه انداخته است.

در همین راستا، ژونینیو ویرا که سابقه حضور در تیم‌های شاوس و استوریل را دارد، با قاطعیت از ضرورت حضور این مهاجم در ترکیب طلایی‌پوشان برای تورنمنت پیش‌رو در آمریکای شمالی سخن گفت. وی در مصاحبه با شبکه TV Azteca Deportes از نیمار دفاع کرد: «برای من هیچ بحثی وجود ندارد. نیمار باید به جام جهانی برود.

این کار درست مثل این است که پرتغال رونالدو را کنار بگذارد، یا آرژانتین مسی را خط بزند. اصلاً احتمالی برای این کار وجود ندارد؛ هیچ راهی نیست که بتوان نیمار را از تیم ملی ما کنار گذاشت.»

این بازیکن سابق معتقد است که حضور مهره کلیدی سلسائو در رقابت‌های تابستان آینده غیرقابل جایگزین بوده و کادرفنی نباید به سادگی از نام او عبور کند.

