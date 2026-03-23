خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غیبت جنجالی فوق‌ستاره سامبا

برزیل بدون نیمار غیرقابل تصور است

کد خبر : 1764639
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکن سابق لیگ پرتغال با انتقاد از لیست جدید تیم ملی برزیل، کنار گذاشتن نیمار را با حذف احتمالی کریستیانو رونالدو از ترکیب پرتغالی‌ها مقایسه کرد.

به گزارش ایلنا، حذف نام ستاره شماره ۱۰ از فهرست کارلو آنچلوتی برای دیدارهای تدارکاتی منتهی به جام جهانی، موج جدیدی از واکنش‌ها را در رسانه‌های ورزشی به راه انداخته است.

در همین راستا، ژونینیو ویرا که سابقه حضور در تیم‌های شاوس و استوریل را دارد، با قاطعیت از ضرورت حضور این مهاجم در ترکیب طلایی‌پوشان برای تورنمنت پیش‌رو در آمریکای شمالی سخن گفت. وی در مصاحبه با شبکه TV Azteca Deportes از نیمار دفاع کرد: «برای من هیچ بحثی وجود ندارد. نیمار باید به جام جهانی برود.

این کار درست مثل این است که پرتغال رونالدو را کنار بگذارد، یا آرژانتین مسی را خط بزند. اصلاً احتمالی برای این کار وجود ندارد؛ هیچ راهی نیست که بتوان نیمار را از تیم ملی ما کنار گذاشت.»

این بازیکن سابق معتقد است که حضور مهره کلیدی سلسائو در رقابت‌های تابستان آینده غیرقابل جایگزین بوده و کادرفنی نباید به سادگی از نام او عبور کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار