فاجعه در آنفیلد
پیشبینی تلخ از نابودی قرمزها به دست پاریسیها
عملکرد ضعیف و ناامیدکننده شاگردان آرنه اشلوت در دیدار روز شنبه برابر برایتون، موجی از نگرانی و بدبینی را در میان هواداران لیورپول ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، نتایج ضعیف اخیر و باخت ۲ بر ۱ مقابل مرغان دریایی (برایتون)، آرامش را از اردوی لیورپولیها ربوده است؛ آن هم درست زمانی که شاگردان اشلوت باید در مرحله یکچهارم نهایی اروپا به مصاف پاریسنژرمنِ قدرتمند بروند. طبق برنامه، نبرد رفت ۸ آوریل در فرانسه و بازی برگشت ۱۴ آوریل در آنفیلد برگزار خواهد شد.
استفن وارناک، محصول آکادمی لیورپول که سابقه بازی در لیدز و استونویلا را هم دارد، پس از این نمایش ضعیف در گفتوگو با بیبیسی اظهار داشت: «اگر با این وضعیت به پاریس بروند و همینطور بازی کنند، مقابل پاریسنژرمن ۱۰–۰ میبازند. این را میگویم تا نشان دهم لیورپول چقدر مقابل برایتون بد بازی کرد؛ تیمی که فرصتهای زیادی را از دست داد، اما پاریسنژرمن چنین کاری نخواهد کرد.»
مدافع اسبق سرخها که خاطره تلخ خط خوردن از فینال معجزه استانبول توسط بنیتس را در کارنامه دارد، به شدت از آینده تیم محبوبش واهمه دارد. وارنک که در سال ۲۰۰۵ با لیورپول قهرمان سوپرجام اروپا شد، در پایان گفت: «من واقعاً، واقعاً نگران لیورپول هستم.»