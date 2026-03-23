رونمایی از پدیده مونیخی در مانشافت

سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان قصد دارد پس از فراخواندن لنارت کارل به اردوی عقاب‌ها، از این استعداد درخشان باشگاه بایرن مونیخ در ترکیب اصلی استفاده کند.

به گزارش ایلنا، یولیان ناگلزمن پس از دعوت تاریخی از ستاره جوان باواریایی‌ها به اردوی تیم ملی بزرگسالان، حالا برای تماشای کیفیت فنی او در دیدارهای پیش رو لحظه‌شماری می‌کند. لنارت کارل که تنها ۱۸ سال سن دارد، برای اولین بار در فهرست تیم ملی آلمان قرار گرفته و برای دیدارهای دوستانه این هفته برابر سوئیس و غنا دعوت شده است.

سکان‌دار ژرمن‌ها در گفتگو با رسانه‌ها، ضمن تبیین نقشه‌های تاکتیکی خود برای این بازیکن، از انتظاراتش پرده برداشت. ناگلزمن به روزنامه بیلد گفت: «انتظار دارم او انرژی جوانی و روحیه بازیگوشش را به زمین و به تیم ملی بیاورد. او ترجیح می‌دهد در مرکز بازی کند، اما برنامه داریم از او در جناح راست هم استفاده کنیم.

با این حال، نمی‌خواهم فشار غیرواقعی رویش بگذارم یا از او انتظار معجزه داشته باشیم. او باید همان چیزی را ارائه دهد که یک بازیکن جوان نماینده‌اش است: آزادانه و با دلش بازی کند؛ دقیقاً همان‌طور که در بایرن انجام داده.»

یولیان ناگلزمن، سرمربی تیم ملی آلمان، مشتاق است پس از آنکه برای نخستین بار او را به تیم ملی بزرگسالان فراخواند عملکرد بازیکن جوان بایرن مونیخ، را از نزدیک ببیند. 

اخبار مرتبط
