ورود ممنوع برای اصحاب رسانه
دیوار بلند دور تمرینات سبزپوشان عربستانی
با تصمیم کادرفنی، تمامی جلسات تمرینی تیم ملی فوتبال عربستان پیش از دیدارهای دوستانه فروردین ماه بدون حضور خبرنگاران برپا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، ملیپوشان عربستانی از شب گذشته دور جدید تمرینات خود را در شهر جده کلید زدند تا برای حضور قدرتمند در مرحله سوم برنامههای مقدماتی جام جهانی آماده شوند. طبق برنامه ریزی صورت گرفته، این اردو در بازه زمانی دوم تا یازدهم فروردین در جده و کشور صربستان برگزار خواهد شد. شاگردان هروه رنار در این مسیر، ابتدا هفتم فروردین ماه در جده پذیرای تیم ملی مصر هستند و در ادامه، یازدهم فروردین در دیداری خارج از خانه مقابل تیم ملی صربستان صفآرایی میکنند.
در جریان تمرینات فنی که در زمین شماره دو ورزشگاه ملک عبدالله برگزار شد، کادرفنی روی افزایش توان بدنی و پیادهسازی الگوهای تاکتیکی تمرکز کرد. تمرینات تیم ملی عربستان روز دوشنبه از ساعت ۱۹ ادامه خواهد داد و این جلسه تمرینی پشت درهای بسته و بدون حضور رسانهها برگزار میشود.
در حاشیه این اردو، وضعیت یکی از مدافعان کلیدی عربستان نگرانکننده به نظر میرسد. حسان تمبکتی در این جلسه تمرینی حضور نداشت، چرا که از درد در ناحیه عضله ران رنج میبرد. کادر پزشکی برای تعیین شدت آسیبدیدگی این بازیکن اعلام کرد: او برای بررسی دقیق وضعیت مصدومیتش، در یکی از بیمارستانهای جده MRI انجام داد.