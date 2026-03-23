به گزارش ایلنا، اولی هوینس که همواره به قیمت‌های نجومی در بازار نقل‌وانتقالات معترض بود، حالا می‌گوید برای به‌خدمت‌گرفتن دوباره گلزن اول تیمش، با اشتیاق مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را هم می‌پرداخت.

رئیس افتخاری بایرن مونیخ در ستایش از کاپیتان پیشین اسپرز بیان کرد: «خیلی‌ها فکر می‌کردند ۱۰۰ میلیون یورو دیوانگی است. خود من هم همین‌طور فکر می‌کردم. اما امروز حاضر بودم برای خریدش ۱۵۰ میلیون یورو بپردازم. او یک رؤیا برای بایرن مونیخ است.»

وی این مهاجم را یک چهره ممتاز بین‌المللی خواند که با منش خاص خود، مسیر پیشرفت را به فوتبالیست‌های جوان نشان می‌دهد. هوینس در ادامه گفت: «هری کین یک چهره شاخص در سطح جهانی است، شخصیت فوق‌العاده‌ای دارد و الگوی خوبی برای جوانان ماست. او آن‌ها را در آغوش می‌گیرد و به آن‌ها یاد می‌دهد چگونه به توپ ضربه بزنند.»

آمار خیره‌کننده کین از سال ۲۰۲۳ تا امروز نشان می‌دهد که او در ۱۳۵ رقابت رسمی با پیراهن بایرن، موفق به ثبت ۱۳۲ گل و ۳۱ پاس گل شده است.

