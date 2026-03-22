جهت دیدار برابر نیجریه و کاستاریکا
تیم ملی فوتبال وارد آنتالیا شد
تیم ملی فوتبال ایران برای انجام دو دیدار دوستانه وارد آنتالیای ترکیه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از بخش رسانهای تیم ملی، اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از طی مسیر زمینی از تهران تا مرز وان و پس از آن انجام پروازی ١٠٠ دقیقهای، دقایقی پیش وارد شهر آنتالیا شد.
تیم ایران قرار است هفتم فروردین به مصاف نیجریه برود و پس از آن یازدهم فروردین در دومین دیدار دوستانه به مصاف کاستاریکا میرود؛ دو دیداری که بخشی از روند آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران جهت حضور در رقابتهای جام جهانی ٢٠٢۶ است.