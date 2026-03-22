انتظار مندلیبار از طارمی: ستاره ایرانی باید دوباره گل بزند

به گزارش ایلنا، رسانه یونانی «رد فریکز» گزارش داد خوزه لوئیس مندلیبار، سرمربی المپیاکوس، در حال برنامه‌ریزی برای هفته‌های پایانی سوپرلیگ یونان است و امیدوار است مهدی طارمی، دنیل پودنسه و چیکینیو در کنار ایوب الکعبی آماده، سهم بیشتری در گل‌های تیم داشته باشند. این روند قرار است از دیدار مقابل لاریسا در ورزشگاه کارایسکاکیس آغاز شود.

در حال حاضر ایوب الکعبی بهترین شرایط را در خط حمله المپیاکوس دارد. مهاجم مراکشی در نیمه نخست ماه مارس با زدن چهار گل مقابل اوفی و پانسرایکوس درخشیده و با ۱۷ گل در صدر جدول گلزنان لیگ قرار گرفته است. او در مجموع رقابت‌های این فصل نیز به آمار ۲۰ گل رسیده است.

در سوی دیگر، مندلیبار امیدوار است مهدی طارمی نیز دوباره به روزهای گلزنی برگردد. مهاجم ایرانی در دیدار مقابل اوفی یک پنالتی گرفت و برابر پائوک هم نمایش قابل قبولی داشت، اما با وجود ثبت ۱۶ گل در این فصل از رقابت‌های مختلف، حدود یک ماه و نیم است که موفق به گلزنی نشده و آخرین گل خود را مقابل آستراس به ثمر رسانده است.

همچنین دنیل پودنسه پس از پشت سر گذاشتن مصدومیتش که بعد از دیدار با لورکوزن رخ داده بود، به ترکیب بازگشته است. او در بازی‌های اخیر نشانه‌هایی از آمادگی نشان داده، اما در این فصل تنها دو گل به ثمر رسانده و آخرین گلش به دیدار ماه نوامبر مقابل آریس برمی‌گردد.

المپیاکوس در آستانه چند دربی مهم قرار دارد و به همین دلیل مندلیبار از چیکینیو نیز انتظار دارد نقش هجومی پررنگ‌تری ایفا کند. این هافبک پرتغالی اگرچه در بازی‌سازی و ارسال پاس‌های عمقی عملکرد خوبی داشته، اما آخرین گل او به ماه دسامبر مقابل ایراکلیس برمی‌گردد و حالا باید در دیدارهای حساس پیش رو سهم بیشتری در گل‌های تیم داشته باشد.

