به گزارش ایلنا، جیووانی سیمئونه پس از پشت سر گذاشتن روزهای سخت ابتدایی در تورینو، اکنون به یکی از آماده‌ترین گلزنان سری‌آ تبدیل شده و با ثبت3 گل در 4 بازی اخیر، روزهای درخشانی را سپری می‌کند.

«چولیتو» با گلی که اخیراً مقابل میلان به ثمر رساند، شمار گل‌های خود در این فصل را به عدد 8 معادل 25 درصد از کل گل‌های تیم روبرتو د‌آورسا) رساند و نقش مهمی در ایجاد فاصله 6 امتیازی تورینو با منطقه سقوط ایفا کرده است. این مهاجم 30 ساله آرژانتینی با رسیدن به رکورد81 گل در فوتبال ایتالیا، با آمار اسطوره‌هایی چون دیگو مارادونا و کریستیانو رونالدو برابری کرد.

سیمئونه که پس از درخشش با ثبت 17 گل و 6 پاس گل در فصل 2021-22 برای هلاس ورونا، دوران موفقی در ناپولی نداشت، حالا در میان گلزنان آرژانتینی شاغل در ایتالیا تنها پایین‌تر از نیکو پاز با 9 گل و لائوتارو مارتینس با 14 گل قرار دارد و بار دیگر شم گلزنی خود را به دست آورده است.

