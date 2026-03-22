بارسا در تلاش برای نوشتن فصل جدیدی از تاریخ فوتبال

به گزارش ایلنا، شاگردان هانسی فلیک با قدم‌هایی استوار در مسیر ثبت یک دستاورد جاودانه در تاریخ فوتبال اسپانیا گام برمی‌دارند. آبی‌اناری‌ها در صورتی که بتوانند در پنج دیدار خانگی باقیمانده خود به پیروزی دست یابند، یک رکورد بی‌نقص و بی‌سابقه از برد در تمامی مسابقات خانگی را در قالب کنونی لالیگا با حضور بیست تیم به ثبت خواهند رساند؛ اتفاقی که از زمان برگزاری مسابقات با سی و هشت هفته در یک فصل، تا کنون رقم نخورده است.

البته تبدیل کردن ورزشگاه خانگی به یک قلعه نفوذناپذیر برای کاتالان‌ها اتفاق تازه‌ای نیست و آن‌ها در گذشته نیز چنین شاهکاری را خلق کرده‌اند، اما تفاوت عمده در تعداد مسابقات آن دوره‌ها است. بارسلونا پیش‌تر در کمپین‌های 1952-53، 1958-59 و 1959-60 با پانزده بازی و همچنین در فصل 1948-49 با سیزده رقابت خانگی بدون از دست دادن حتی یک امتیاز به کار خود پایان داده بود. با این حال، تکرار این افتخار در ماراتن طولانی و طاقت‌فرسای امروزی که از فصل هشتاد و هفت-هشتاد و هشت با حضور بیست تیم برگزار می‌شود، ارزش و اهمیتی دوچندان دارد.

تیم تحت هدایت سرمربی آلمانی تا به اینجای کار با اقتدار کامل با این چالش بزرگ مواجه شده است. آن‌ها از چهارده میزبانی قبلی خود در رقابت‌های لیگ، دقیقاً چهارده پیروزی دشت کرده‌اند و محل برگزاری مسابقه اعم از استادیوم المپیک مونتجوئیک، ورزشگاه یوهان کرایف یا نوکمپ نوسازی‌شده، هیچ تغییری در این خروجی بی‌نظیر ایجاد نکرده است. کسب چهل و دو امتیاز از چهل و دو امتیاز ممکن، عامل اصلی صدرنشینی بلامنازع بلوگرانا در جدول رده‌بندی به شمار می‌رود. در این مسیر، تیم‌های نامداری همچون والنسیا، ختافه، رئال سوسیداد، خیرونا، الچه، اتلتیک بیلبائو، آلاوس، اوساسونا، اتلتیکو مادرید، اوویدو، مایورکا، لوانته، ویارئال و سویا یکی پس از دیگری در ایالت کاتالونیا به زانو درآمده‌اند. در حالی که برخی از این رویارویی‌ها با نتایج خیره‌کننده‌ای نظیر برتری شش بر صفر برابر خفاش‌ها یا برد پنج بر دو مقابل سویا همراه بوده است، حتی در دیدارهای نزدیک‌تر نیز سلطه مطلق بارسلونا بر جریان بازی کاملاً مشهود به نظر می‌رسید.

با وجود این آمار درخشان، عبور از خط پایان این رکورد تاریخی نیازمند برداشتن پنج گام حیاتی دیگر است. نخستین ایستگاه در روز یکشنبه برابر رایو وایه‌کانو خواهد بود که با خیالی آسوده در میانه‌های جدول جای گرفته است. پس از آن، نوبت به دربی کاتالونیا می‌رسد؛ مسابقه‌ای که فارغ از بحران‌های اسپانیول در سال ۲۰۲۶، همواره با اتفاقات غیرمنتظره‌ای گره خورده است. در گام بعدی، سلتاویگو برای زنده نگه داشتن رویاهای اروپایی خود در نوکمپ حاضر خواهد شد.

با رسیدن به ایستگاه سی و پنجم لالیگا، اوج هیجان با برگزاری ال‌کلاسیکو به نمایش درخواهد آمد؛ جایی که کهکشانی‌ها برای نخستین بار در نوکمپ جدید به میدان می‌روند و این نبرد حساس می‌تواند مهر تاییدی بر سرنوشت قهرمان این فصل بکوبد. در نهایت، پرونده دیدارهای خانگی بارسلونا در این فصل فراموش‌نشدنی برابر رئال بتیس بسته خواهد شد؛ تیمی که آن‌ها نیز در تکاپوی کسب سهمیه رقابت‌های قاره‌ای هستند تا بدین ترتیب، عیار شاگردان فلیک برای ثبت این ناماندگار در تاریخ به طور کامل سنجیده شود.

انتهای پیام/