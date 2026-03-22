واکنش جرارد به غیبت غیرمنتظره مدافع رئال در فهرست انگلیس

به گزارش ایلنا، توماس توخل برای مسابقات دوستانه پیش‌ِروی تیم ملی انگلیس در این ماه، فهرستی ۳۵ نفره منتشر کرده است؛ فهرستی که نام ترنت الکساندر آرنولد در آن به چشم نمی‌خورد. غیبت مدافع کنونی رئال مادرید در این لیست توجه بسیاری را جلب کرده و حتی برخی آن را نشانه‌ای احتمالی از دور ماندن او از برنامه‌های آینده سه‌شیرها، از جمله جام جهانی پیش‌رو، می‌دانند.

استیون جرارد، اسطوره لیورپول، در واکنش به این تصمیم سرمربی تیم ملی انگلیس ابراز شگفتی کرد و درباره کنار گذاشته شدن این بازیکن گفت: «بله، خیلی تعجب کردم. ببینید، ما در پست دفاع راست گزینه‌های خوبی داریم؛ به نظر من ریس جیمز در سطح جهانی است، تینو لیورامنتو هم با وجود چند مصدومیت، توانایی بازی در هر دو سمت را دارد. انتخاب‌ها را درک می‌کنم، اما سؤال این است: آیا ترنت الکساندر آرنولد جزو ۳۵ بازیکن برتر این کشور هست؟ قطعاً بله.

بازی‌هایی هستند که انگلیس باید دفاع‌های فشرده را باز کند، و این موضوع واقعاً ناامیدکننده است. الکساندر آرنولد از آن بازیکن‌هایی است که می‌تواند از روی نیمکت بیاید و فقط با یک پاس، جریان بازی را کاملاً تغییر دهد. او در این سطح است. بنابراین من هم متعجبم و هم برای او ناراحت.»

با این حال، جرارد در ادامه تأکید کرد که عوامل مختلفی ممکن است در چنین تصمیمی نقش داشته باشند و گفت: «اما عوامل زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود؛ اینکه او چقدر بازی کرده؟ آیا از نظر بدنی در بهترین شرایط است؟ آیا مسائل خارج از زمین وجود دارد؟ آیا توخل نمی‌خواهد بازیکنانی را در تیم داشته باشد که قرار نیست بازی کنند یا در ترکیب اصلی باشند و شاید روی فضای تیم تأثیر بگذارند؟ عوامل زیادی هست که قبل از انتخاب یک تیم برای شش هفته باید در نظر گرفته شود.»

انتهای پیام/