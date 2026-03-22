بارسلونا آماده بررسی پیشنهادها برای مدافع فرانسوی
گزارشها نشان میدهد مدیران بارسا احتمال فروش ژول کنده در پنجره نقلوانتقالات تابستانی را بررسی میکنند.
به گزارش ایلنا، ژول کنده، مدافع فرانسوی بارسلونا، در تابستان سال ۲۰۲۲ و در دوران هدایت ژاوی به جمع آبیواناریها اضافه شد و از آن زمان تاکنون یکی از مهرههای مهم خط دفاعی این تیم به شمار میرود. او در دوره حضور هانسی فلیک روی نیمکت بارسا نیز جایگاه قابل توجهی در ترکیب داشته و بارها در ترکیب اصلی به میدان رفته است.
با این حال، روزنامه مارکا گزارش داده که این مدافع ۲۷ ساله دیگر در فهرست بازیکنان «غیرقابل فروش» باشگاه قرار ندارد و مدیران بارسلونا اکنون بیش از گذشته آمادگی دارند پیشنهادات احتمالی برای انتقال او را مورد بررسی قرار دهند. این در حالی است که کنده در تابستان گذشته قرارداد تازهای با باشگاه امضا کرد که مدت همکاری او با بارسلونا را تا سال ۲۰۳۰ تمدید میکند؛ موضوعی که در صورت تصمیم به فروش، روند انتقال او را پیچیدهتر خواهد کرد.
در این گزارش همچنین آمده است که کنده در هماهنگ شدن با شیوه بازی خط دفاعی جلوکشیدهای که هانسی فلیک در تیمش پیاده کرده با چالشهایی روبهرو شده است. به همین دلیل، مدیران باشگاه در حال بررسی گزینههایی هستند که بتوانند با این سبک دفاعی سازگاری بیشتری داشته باشند و در صورت فراهم شدن شرایط، جایگزین مناسبی برای این مدافع فرانسوی شوند.