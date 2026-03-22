غیبت در بازی بایرن خبرساز شد؛
ابهام درباره وضعیت پاوولویچ
غیبت الکساندر پاوولویچ در دیدار پرگل بایرن مونیخ برابر یونیون برلین باعث شد نگاهها به وضعیت جسمانی این هافبک جوان دوخته شود؛ مصدومیت او برای کادر فنی تیم ملی آلمان نگران کننده خواهد بود.
به گزارش ایلنا، اردوی آینده تیم ملی آلمان و یولیان ناگلزمان با یک شوک احتمالی روبرو شده است. الکساندر پاولوویچ، هافبک جوان و آیندهدار مونیخیها، ممکن است دیدارهای تدارکاتی پیش روی مانشافت را از دست بدهد. این هافبک بیست و یک ساله که قرار بود در مسیر آمادهسازی سال منتهی به جام جهانی، در روز بیست و هفتم مارس برابر سوئیس در شهر بازل و سه روز بعد مقابل غنا در ورزشگاه اشتوتگارت به میدان برود، اکنون درگیر یک مصدومیت بدموقع از ناحیه لگن شده است.
غیبت این ستاره جوان در شبی که باواریاییها در ورزشگاه خانگی خود با چهار گل یونیون برلین را در هم کوبیدند، کاملا مشهود بود. نام او درست پیش از آغاز این تقابل از فهرست نهایی کادر فنی خارج شد تا لئون گورتزکا فرصت یابد در میانه میدان زوج یوشوا کیمیش، کاپیتان تیم، را تشکیل دهد.
ریشه این مشکل فیزیکی به نبرد اواسط هفته مقابل آتالانتا بازمیگردد؛ جایی که بایرن با نتیجه چهار بر یک پیروز شد اما پاولوویچ به دلیل احساس درد تعویض شد. با وجود اینکه ونسان کمپانی در روز جمعه ابراز امیدواری کرده بود که شاگردش به نبرد با نماینده پایتخت میرسد، فشردگی مسابقات مانع از ریکاوری به موقع او شد. سرمربی بلژیکی بایرن پیش از آغاز دیدار با یونیون به شبکه اسکای توضیح داد که مدیریت آمادگی بازیکنان در این تقویم شلوغ و بازیهای متوالی کار بسیار پیچیدهای است و با وجود تمام تلاشهای کادر فنی، شرایط برای حضور این بازیکن مهیا نشد.
کادر مدیریتی بایرن اکنون با احتیاط کامل با این پرونده برخورد میکند. کریستوف فرویند، مدیر ورزشی باشگاه، پس از سوت پایان بازی تاکید کرد که فشار دیدارهای متعدد روی دوش این بازیکن سنگینی میکند و تشدید این درد به سود هیچکس نخواهد بود. او با اشاره به اینکه باشگاه قصد دارد در فضایی آرام وضعیت الکساندر را بررسی کند، سایه سنگینی از ابهام را بر سر حضور این بازیکن در لیست تیم ملی انداخت.
در همین راستا، ونسان کمپانی نیز آمادگی خود را برای هماهنگی کامل با سرمربی تیم ملی آلمان اعلام کرد. او با رد هرگونه تضاد منافع میان باشگاه و تیم ملی، معتقد است که هر دو مجموعه یک هدف مشترک را دنبال میکنند. از نگاه کمپانی، همانطور که آلمانها به دنبال آمادهسازی بازیکنان برای جام جهانی هستند، مونیخیها نیز به سلامت ستارگانشان برای دو ماه سرنوشتساز پایانی فصل نیاز دارند.
در نهایت، تصمیمگیری درباره آینده کوتاهمدت پاولوویچ و اضافه شدن او به جمع شاگردان ناگلزمان، به دور از هرگونه فشار خارجی و صرفا بر اساس گزارشهای دقیق تیم پزشکی اتخاذ خواهد شد تا بهترین مسیر برای حفظ سلامتی این پدیده جوان انتخاب شود.