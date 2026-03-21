ترکیب احتمالی لیورپول
آزمون دشوار قرمزها در غیاب ستاره مصری
قرمزها برای حفظ روند موفق خود ناچارند با تمام توان برای کسب سه امتیاز دیدار مقابل برایتون تلاش کنند.
به گزارش ایلنا، لیورپول شنبه شب در چارچوب هفته سیویکم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه آمکس میهمان برایتون خواهد بود؛ دیداری مهم که شاگردان آرنه اشلوت امیدوارند با کسب سه امتیاز آن، جایگاه خود در جدول را تقویت کرده و همچنان در مسیر کسب سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده باقی بمانند.
برایتون در آستانه این مسابقه با روحیهای مناسب پا به میدان میگذارد. این تیم در سه دیدار از چهار بازی اخیرش در لیگ برتر به پیروزی رسیده و همین نتایج امیدهای نهچندان پررنگش برای رسیدن به سهمیه اروپایی را دوباره زنده کرده است. تیم فابین هورتزلر در حال حاضر در رتبه دوازدهم جدول قرار دارد اما تنها پنج امتیاز با برنتفوردِ رده هفتمی فاصله دارد؛ اختلافی که در رقابت فشرده برای کسب سهمیههای اروپایی چندان زیاد به نظر نمیرسد.
در سوی مقابل، لیورپول بار دیگر با چالش همیشگی مدیریت شرایط بدنی بازیکنانش روبهرو شده است؛ موضوعی که حفظ ثبات فنی تیم را دشوار میکند. تیم آرنه اشلوت که پس از قهرمانی فصل گذشته همچنان یکی از مدعیان اصلی در رقابتهای داخلی محسوب میشود، باید برای دیدار دشوار در خانه برایتون ترکیب مناسبی انتخاب کند تا روند مثبت خود را حفظ کند.
در آستانه این مسابقه، غیبت محمد صلاح یکی از مهمترین دغدغههای کادر فنی لیورپول به شمار میرود. سرمربی این تیم روز گذشته در نشست خبری تأیید کرد که ستاره مصری قادر به همراهی تیمش در این بازی نخواهد بود؛ اتفاقی که با توجه به آمادگی همیشگی او کمتر رخ میدهد. علاوه بر این، ساعاتی پیش نیز مشخص شد آلیسون بکر هم در این دیدار در ترکیب لیورپول حضور نخواهد داشت.
بر اساس پیشبینیها، ترکیب احتمالی لیورپول برای این مسابقه به این شکل خواهد بود: مامارداشویلی، فریمپونگ، کوناته، فندایک، کرکز، گراونبرخ، مکآلیستر، سوبوسلای، ویرتز، خاکپو و اکیتیکه.