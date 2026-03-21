زاهدی در ترکیب اصلی آویسپا فوکوکا مقابل صدرنشین ژاپن

به گزارش ایلنا، شهاب زاهدی که تنها سه روز قبل در دیدار اخیر آویسپا فوکوکا برابر شیمیزو اس‌پالس در رقابت‌های جی لیگ ژاپن نمایش درخشانی از خود به جا گذاشته بود، در مسابقه حساس امروز تیمش مقابل گامبا اوساکا در ترکیب ابتدایی قرار گرفته است. این مهاجم ایرانی در آن بازی پس از ورود به زمین تنها پنج دقیقه زمان نیاز داشت تا با یک ضربه سر تماشایی دروازه حریف را باز کند و علاوه بر آن، در ضربات پنالتی نیز موفق شد گل دیگری برای تیمش به ثمر برساند.

مهاجم ایرانی آویسپا فوکوکا که طی هفته‌های گذشته با بازگشت به روند موفق خود دوباره در شرایط مسابقه قرار گرفته و عملکرد قابل توجهی ارائه داده است، با وجود این نمایش‌ها به شکل غیرمنتظره‌ای در جدیدترین فهرست تیم ملی حضور نداشت. با این حال، او در دیدار امروز تیمش برابر گامبا اوساکا که صدر جدول جی لیگ ژاپن را در اختیار دارد، در خط حمله آویسپا فوکوکا به میدان خواهد رفت.

زاهدی که ۷۲ ساعت پیش در دیدار تیمش مقابل شیمیزو اس‌پالس موفق به گلزنی شده بود، حالا در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های جی لیگ ژاپن بار دیگر در ترکیب آویسپا فوکوکا برابر گامبا اوساکا قرار گرفته و امیدوار است بتواند در این مسابقه نیز دروازه حریف را باز کند.

یاران شهاب زاهدی از ساعت ۹ صبح امروز شنبه (به وقت ایران) در ورزشگاه بست دنکی میزبان تیم صدرنشین گامبا اوساکا خواهند بود و در تلاش هستند با کسب پیروزی در این دیدار، فاصله امتیازی خود با تیم ناگاساکیِ رده نهمی جدول را کاهش دهند.

