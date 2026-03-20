دعوت سرمربی تیم ملی از ۳۵ بازیکن برای دیدار برابر نیجریه و کاستاریکا
امیر قلعهنویی اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار تدارکاتی فروردین ١۴٠۵ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر اساس اعلام سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ٣۵ بازیکن زیر برای اردوی اماده سازی و انجام دو دیدار تدارکاتی برابر نیجریه و کاستاریکا به تیم ملی دعوت شدند:
علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، پیام نیازمند، محمد خلیفه، علی نعمتی، حسین ابرقویی، شجاع خلیلزاده، سامان فلاح، حسین کنعانی، دانیال ایری، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، ابوالفضل جلالی، صالح حردانی، رامین رضاییان، دانیال اسماعیلیفر، سعید عزتاللهی، محمد قربانی، امید نورافکن، سامان قدوس، امیرحسین حسینزاده، امیرمحمد رزاقنیا، محمد محبی، مهدی قائدی، مهدی ترابی، هادی حبیبینژاد، مهدی طارمی، امیرحسین محمودی، علیرضا جهانبخش، علی قلیزاده، مهدی هاشمنژاد، علی علیپور، شهریار مغانلو، احسان محروقی و دنیس اکرت
*دنیس اکرت که به این اردو دعوت شده، پس از اخذ مجوزهای لازم از فیفا شرایط بازی با پیراهن تیم ملی ایران را بصورت رسمی بدست خواهد آورد.
تیم ملی فوتبال فردا برای انجام این دو دیدار راهی ترکیه میشود. تیم ایران در روزهای هفتم و یازدهم فروردین به ترتیب به مصاف تیمهای نیجریه و کاستاریکا میرود.
خبر و تصاویر حضور ملیپوشان در اردوی تیم ملی و عزیمت به ترکیه از طریق خروجیهای رسانهای فدراسیون فوتبال در اختیار رسانهها قرار میگیرد.