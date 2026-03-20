رقابت سیتی و یونایتد برای جذب اندرسون

به گزارش ایلنا، شهر منچستر بار دیگر به کانون داغ شایعات نقل‌وانتقالات تبدیل شده است؛ جایی که هر دو باشگاه منچسترسیتی و منچستریونایتد، الیوت اندرسون را به عنوان هدف استراتژیک و اصلی خود برای تابستان پیش‌رو برگزیده‌اند. این ستاره جوان که علی‌رغم روزهای بحرانی ناتینگهام فارست، نمایشی خیره‌کننده از خود به جا گذاشته، حالا خود را در میانه رقابتی می‌بیند که سیتیزن‌ها در آن فعلاً گوی سبقت را از رقیب همشهری ربوده‌اند. اندرسون که با انگیزه تثبیت جایگاهش در لیست نهایی سه‌شیرها برای جام جهانی تلاش می‌کند، به مهره‌ای کلیدی در بازار تبدیل شده است.

مدیران ناتینگهام فارست که به ارزش جواهر خود واقف هستند، به سادگی اجازه خروج به او نخواهند داد. انتظار می‌رود مبلغ درخواستی آن‌ها رقمی در حدود حداقل ۸۰ میلیون پوند (معادل ۱۰۷.۵ میلیون دلار) باشد. کارنامه اندرسون در فصل جاری شامل ۳۹ حضور در تمامی رقابت‌هاست که حاصل آن ثبت ۲ گل و ۳ پاس گل بوده است. اگرچه فارست در حال حاضر در رتبه هفدهم جدول دست‌وپا می‌زند و تنها به دلیل تفاضل گل برتر نسبت به منطقه سقوط در لیگ باقی مانده، اما پویایی بی‌نظیر و انرژی تمام‌نشدنی اندرسون، دقیقاً همان فاکتوری است که پپ گواردیولا برای جراحی ترکیب خود به آن نیاز دارد.

منچسترسیتی پس از یک فصل ناامیدکننده که با حذف تلخ در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل رئال مادرید و فاصله ۹ امتیازی با آرسنال صدرنشین همراه بود، به دنبال یک خانه‌تکانی اساسی است. ضعف تاکتیکی سیتیزن‌ها در نبرد با کهکشانی‌ها زمانی عیان شد که در غیاب نیکو اورایلی در ترکیب اصلی، برناردو سیلوا و رودری از حمایت و پوشش لازم در میانه میدان برخوردار نبودند. ورود اندرسون نه‌تنها می‌تواند این حفره تاکتیکی را در کوتاه‌مدت ترمیم کند، بلکه او را به یکی از ستون‌های اصلی پروژه نوسازی ترکیب پپ تبدیل خواهد کرد.

در سمت دیگر این رقابت، منچستریونایتد جذب یک هافبک دفاعی تراز اول (شماره ۶) را اولویت اصلی خود قرار داده است؛ چرا که جدایی کاسمیرو قطعی به نظر می‌رسد و اندرسون در صدر لیست خرید شیاطین سرخ نشسته است. یونایتد که در حال حاضر رتبه سوم جدول لیگ برتر را در اختیار دارد، امیدوار است با تکیه بر پروژه‌های موفق قبلی و جذب مهره‌هایی چون برایان امبوئمو، ماتئوس کنیا و بنجامین ششکو در تابستان گذشته، بار دیگر در یک دوئل نقل‌وانتقالاتی بر سیتی غلبه کند.

با وجود جذابیت برند جهانی منچستریونایتد، مسیر این انتقال با موانع جدی روبه‌روست:

محدودیت‌های مالی: قطعی کردن سهمیه چمپیونزلیگ (چهار تیم برتر) نقشی حیاتی در توانایی مالی باشگاه برای پرداخت چنین مبالغ گزافی ایفا می‌کند.

تکلیف نیمکت مربیگری: تصمیم نهایی درباره جذب اندرسون به وضعیت سرمربی دائمی گره خورده است. مدیران باشگاه در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا به مایکل کریک پس از عملکرد درخشانش به عنوان مربی موقت اعتماد کنند یا به سراغ گزینه‌ای با کلاس جهانی بروند.

در حالی که فصل به لحظات حساس خود نزدیک می‌شود، باید منتظر ماند و دید که پدیده ناتینگهام فارست در نهایت پیراهن آبی آسمانی را بر تن می‌کند یا به اردوگاه سرخ‌پوشان ملحق خواهد شد.

