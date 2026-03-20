به گزارش ایلنا، درخشش بارسلونا در این دیدار تنها به نتیجه پرگل آن محدود نشد و نمایش هماهنگ شاگردان هانسی فلیک باعث شد بسیاری از کارشناسان فوتبال درباره قدرت این تیم صحبت کنند. گرت بیل، ستاره سابق رئال مادرید و تاتنهام نیز از جمله چهره‌هایی بود که به تمجید از عملکرد تیم کاتالانی پرداخت و آن‌ها را یکی از مدعیان جدی قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا دانست.

بیل در تحلیل خود، برتری تیمی شاگردان هانسی فلیک را برجسته کرد:

«کاری که بارسلونا مقابل نیوکسل انجام داد، فوق‌العاده بود. ما تیمی را دیدیم که با یک سبک بازی جمعی بسیار زیبا، با هماهنگی و هارمونی بین خطوط بازی می‌کرد.»

او همچنین به عملکرد فردی لامین یامال و رافینیا اشاره کرد؛ بازیکنی که دو گل زد، دو پاس گل داد و یک پنالتی تعیین‌کننده گرفت:

«لامین یامال فوق‌العاده بود و رافینیا هم بازی بزرگی انجام داد. این تیم آینده درخشانی دارد و سرمربی به‌خوبی می‌داند چگونه از نقاط قوت بازیکنان استفاده کند.»

بیل افزود:

«رافینیا بهترین بازیکن زمین شد و کاملاً شایسته این عنوان بود.»

او همچنین به نحوه مقابله بارسلونا با برنامه‌های تاکتیکی حریف پرداخت:

«نیوکسل تلاش کرد پرس کند، اما بارسلونا قوی‌تر بود. این تیم اسپانیایی نشان داد که مدعی قهرمانی است.»

بیل در پایان با اشاره به دیدار بعدی گفت:

«حالا همه نگاه‌ها به بازی مقابل اتلتیکومادرید است و قطعاً مسابقه بزرگی خواهد بود. بارسلونا آماده است و هواداران شاهد یک بازی جذاب خواهند بود.»

انتهای پیام/