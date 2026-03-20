نوجوانان والیبال ایران در گروه مرگ قهرمانی جهان
تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران در قرعهکشی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ با تیمهای برزیل، بلغارستان و ژاپن همگروه شد.
به گزارش ایلنا، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۱۷ سال جهان از ۱۹ تا ۲۹ آگوست ۲۰۲۶ (۲۸ مرداد تا ۷ شهریور ۱۴۰۵) به میزبانی دوحه قطر برگزار خواهد شد.
فدراسیون جهانی والیبال روز گذشته گروهبندی این رقابتها را اعلام کرد که بر اساس آن تیم ملی زیر ۱۷ سال ایران با هدایت آرش صادقیانی در گروهی دشوار قرار گرفته است. نوجوانان ایران در این مسابقات باید با تیمهای قدرتمند برزیل، بلغارستان و ژاپن رقابت کنند.
گروه بندی کامل این رقابتها که با حضور ۲۴ تیم برگزار میشود، به قرار زیر است:
گروه A: قطر، مکزیک، فرانسه و لهستان
گروه B: ایتالیا، تونس، هند و رومانی
گروه C: آرژانتین، پورتوریکو، پاکستان و الجزایر
گروه D: اسپانیا، کوبا، ونزوئلا و جمهوری چک
گروه E: ایران، برزیل، بلغارستان و ژاپن
گروه F: چینتایپه، مصر، آمریکا و ترکیه