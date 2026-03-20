۵ نماینده ایران در فهرست نامزدهای بهترینهای فوتبال ساحلی جهان
سایت Beach Soccer فهرست کوتاه نامزدهای بهترینهای فوتبال ساحلی جهان در سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد که در آن نام پنج نماینده از ایران دیده میشود.
به گزارش ایلنا، سایت Beach Soccer اسامی نامزدهای نهایی بهترینهای فوتبال ساحلی جهان در سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد که در میان آنها پنج چهره از ایران حضور دارند.
بر این اساس، علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در بخش بهترین مربی جهان نامزد شده است. همچنین سیدمحمد داستان و سیدمهدی میرجلیلی، دو دروازهبان تیم ملی، در فهرست نامزدهای بهترین دروازهبان جهان قرار دارند. در بخش بهترین بازیکن مردان نیز نام علی میرشکاری و محمد مرادی دیده میشود.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در حال حاضر خود را برای حضور در بازیهای ساحلی آسیایی ساینا آماده میکند و شاگردان نادری در مرحله گروهی این رقابتها با تیمهای عربستان، تایلند و امارات روبهرو خواهند شد.