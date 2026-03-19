انتظار نماینده امارات برای اعلام زمان دیدارهای آسیایی
برنامه هفته بیستویکم لیگ برتر امارات اعلام شد، اما زمان و محل برگزاری دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برای دو نماینده این کشور هنوز نهایی نشده است.
به گزارش ایلنا، سازمان لیگ امارات تنها تقویم هفته بیستویکم را مشخص کرده و منتظر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره زمان و محل دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان است؛ جایی که شبابالاهلی و الوحده نمایندگان این کشور خواهند بود.
رقابتهای هفته بیستویکم از روز ۳ آوریل (۱۴ فروردین) با دیدار تیمهای البطائح–کلباء و النصر–الوحده آغاز میشود و در روزهای بعد ادامه خواهد یافت؛ العین مقابل عجمان، شبابالاهلی برابر الجزیره، دیبا برابر الظفره، خورفکان برابر بنییاس و در نهایت شارجه میزبان الوصل خواهد بود.
در مرحله آسیایی نیز طبق برنامه اولیه، الوحده با الاتحاد و شبابالاهلی با تراکتور روبهرو خواهند شد. این مسابقات به صورت تکحذفی در زمین بیطرف برگزار میشود و انتظار میرود زمان و مکان نهایی آنها پس از عید فطر اعلام شود.