انتظار نماینده امارات برای اعلام زمان دیدارهای آسیایی

به گزارش ایلنا، سازمان لیگ امارات تنها تقویم هفته بیست‌و‌یکم را مشخص کرده و منتظر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره زمان و محل دیدارهای مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان است؛ جایی که شباب‌الاهلی و الوحده نمایندگان این کشور خواهند بود.

رقابت‌های هفته بیست‌و‌یکم از روز ۳ آوریل (۱۴ فروردین) با دیدار تیم‌های البطائح–کلباء و النصر–الوحده آغاز می‌شود و در روزهای بعد ادامه خواهد یافت؛ العین مقابل عجمان، شباب‌الاهلی برابر الجزیره، دیبا برابر الظفره، خورفکان برابر بنی‌یاس و در نهایت شارجه میزبان الوصل خواهد بود.

در مرحله آسیایی نیز طبق برنامه اولیه، الوحده با الاتحاد و شباب‌الاهلی با تراکتور روبه‌رو خواهند شد. این مسابقات به صورت تک‌حذفی در زمین بی‌طرف برگزار می‌شود و انتظار می‌رود زمان و مکان نهایی آنها پس از عید فطر اعلام شود.

انتهای پیام/