استقبال تیم ملی فوتبال بانوان در قزوین

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مراسم استقبال از تیم ملی فوتبال بانوان بعدازظهر امروز در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی، رییس فدراسیون، مسئولین اداره کل ورزش و جوانان و جمعی از مردم این استان برگزار شد.

در این مراسم مهدی تاج، رییس فدراسیون از سردار رستمعلی رفیعی آتانی تقدیر کرد.

همچنین قرار است از ساعت 20 امشب طی مراسمی در میدان ولیعصر تهران از تیم ملی فوتبال بانوان استقبال شود.

