حمله تند اسطوره لیورپول به بازیکنان گالاتاسرای

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال لیورپول شب گذشته در ورزشگاه خانگی خود، آنفیلد، با کسب یک پیروزی قاطعانه چهار بر صفر مقابل تیم گالاتاسرای، صعودش را به دور یک‌چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا قطعی کرد. از آنجایی که سرخ‌پوشان هفته پیش در دیدار رفت در شهر استانبول با یک گل مغلوب حریف شده بودند، این نگرانی وجود داشت که تماشاگران حاضر در منطقه مرسی‌ساید لحظات پرالتهابی را پیش رو داشته باشند. با این وجود، به محض به صدا درآمدن سوت آغاز مسابقه و کنترل کامل و بلامنازع جریان کار توسط شاگردان میزبان، مشخص شد که جایی برای این دلهره‌ها وجود ندارد.

قفل دروازه تیم ترکیه‌ای در بیست و پنجمین دقیقه مسابقه با ضربه دومینیک سوبوسلای شکسته شد و در ادامه چهل و پنج دقیقه نخست نیز حملات پردامنه و بی‌وقفه میزبان روی دروازه رقیب ادامه یافت. نماینده انگلیس حتی در لحظات پایانی پیش از رفتن به رختکن صاحب یک ضربه پنالتی شد که محمد صلاح با نواختن یک ضربه آرام و بی‌دقت آن را به هدر داد. اگرچه همواره در دنیای فوتبال این ترس وجود دارد که تیم‌ها تاوان چنین موقعیت‌های از دست رفته‌ای را پس بدهند، اما در این مسابقه شرایط کاملا متفاوت رقم خورد و جای پشیمانی باقی نماند.

تنها با گذشت اندکی بیشتر از پنج دقیقه از آغاز نیمه دوم، هوگو اکیتیکه موفق شد اختلاف گل‌ها را به عدد دو برساند و مدت کوتاهی پس از آن نیز رایان گراونبرخ به همراه محمد صلاح دروازه حریف را باز کردند تا کار تمام شود. با ثبت این نتیجه، لیورپولی‌ها در مرحله یک‌چهارم نهایی این تورنمنت باید به مصاف تیم پاری‌سن‌ژرمن بروند.

نماینده مرسی‌ساید در این دیدار سطحی بسیار بالا از فوتبال را به نمایش گذاشت و به جرات می‌توان گفت که زهردارترین و بی‌نقص‌ترین فاز هجومی خود در رقابت‌های فصل جاری را تا به این لحظه در زمین پیاده کرد. بار دیگر هدایت خط حمله این تیم بر دوش دومینیک سوبوسلای بود که به پاس دوندگی‌ها و زحمات بی‌شائبه‌اش در طول مسابقه، جایزه برترین بازیکن میدان را به دست آورد.

این هافبک خلاق در مصاحبه پایان مسابقه خود با شبکه تی‌ان‌تی اسپورتس خاطرنشان کرد که شادی‌های افراطی و پایکوبی بازیکنان تیم گالاتاسرای در پایان دیدار رفت، به عنوان یک نیروی محرکه برای درخشش او در مسابقه برگشت عمل کرده است:

«از دقیقه اول سرتر از آن‌ها بودیم. در بازی قبلی، وقتی داشتم مصاحبه می‌کردم، صدای شادی آن‌ها را می‌شنیدم. با چند نفر صحبت کردم و در ترکیه مرسوم است که بعد از بازی جشن می‌گیرند و فرقی نمی‌کند بازی برگشتی هم در کار باشد یا نه. من این را کمی به خودم گرفتم. فکر می‌کنم چند نفر دیگر از ما هم همین حس را داشتند. من همیشه در ذهنم دارم که هرگز زود جشن نگیرم، شاید آن‌ها منظوری نداشتند اما این به ما فشار کوچکی (انگیزه) داد. از ثانیه اول فقط با تمام توان وارد شدیم.»

البته سوبوسلای یگانه فردی نبود که از رفتارها و حواشی بازیکنان گالاتاسرای آزرده‌خاطر شده بود؛ استیون جرارد نیز با انتقاد صریح از تمارض‌های آن‌ها در دقایق ابتدایی مسابقه برگشت، این دست حرکات را حقیرانه توصیف کرد و گفت:

«مردم امشب به اینجا آمدند تا یک بازی پرسرعت را ببینند و آن‌ها روی زمین می‌غلتیدند. آن‌ها امشب از ابتدا تا انتها مایه شرمساری بودند. عملکرد کلی ضعیف و واقعاً حقیرانه بود. آن‌ها امشب چند مصدومیت واقعی داشتند، مصدومیت مچ دست که به آن احترام می‌گذارید. به عنوان یک حرفه‌ای نمی‌خواهید شاهد آن باشید. اما بعد افرادی را می‌بینید که واقعاً تماسی ندارند و روی زمین می‌غلتند. بابت آن مجازات می‌شوید چون در پایان نیمه اول پنج دقیقه وقت اضافه شد و در پایان بازی ۱۱ دقیقه. بازی امشب می‌توانست ۱۱-۰ یا ۱۲-۰ باشد. لیورپول با یک تاخت‌وتاز ساده پیروز شد. آن‌ها عالی بودند و گالاتاسرای را یک تیم کاملاً معمولی جلوه دادند.»

