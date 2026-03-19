بعد از جکم جنجالی دادگاه
رییس کنفدراسیون فوتبال آفریقا: شاید قهرمانی دوباره به سنگال بازگردد
حواشی و اتفاقات جنجالی دیدار پایانی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ و به دنبال آن، رأی اخیر کمیته استیناف پیرامون شکایت فدراسیون فوتبال مراکش، سرانجام واکنش عالیترین مقام فوتبال این قاره را به همراه داشت.
به گزارش ایلنا، پاتریس موتسهپه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF)، با انتشار بیانیهای رسمی به سکوت خود پایان داد و تأسف و سرخوردگی شدید خود را از حاشیههای تاریکی که این فینال حساس را تحتالشعاع قرار داد، ابراز کرد.
از نگاه این مدیر ارشد اهل آفریقای جنوبی، دستاوردهایی که طی سالیان متمادی با هدف بهبود وجهه و ارتقای جایگاه فوتبال آفریقا در سطح جهان به دست آمده، با بروز چنین رویدادهایی به شدت آسیب میبیند. او معتقد است که پایههای بنیادین مدیریت اصولی، اخلاقمداری و سلامت مسابقات که کاف برای نهادینه کردن آنها تلاش میکند، با این اتفاقات دچار تزلزل شده است.
موتسهپه با اشاره به سایه سنگین بیاعتمادیهای بهجامانده از دورانهای گذشته، صراحتاً هشدار داد: «این موضوع کار قابل توجه انجام شده برای تضمین نتایج معتبر را به خطر میاندازد»
وقایع رخداده در فینال، موجی از تردیدها را درباره استقلال کمیتههای قضایی کاف برانگیخت. با این حال، رئیس کنفدراسیون فوتبال آفریقا به دفاع تمامقد از اصلاحات ساختاری خود پرداخت. او خاطرنشان کرد که سیستم انتخاب اعضای این کمیتهها دگرگون شده و اکنون قضات از میان برجستهترین و معتبرترین حقوقدانان قاره، بر اساس پیشنهاد مناطق و فدراسیونهای ملی منصوب میشوند که این امر خود بزرگترین ضامن قانونی بودن آرا است.
به باور موتسهپه، همین تفاوت و تناقض در آرای صادرشده از سوی کمیته انضباطی و کمیته استیناف، گواه بارزی بر استقلال عملکرد و عدم دخالت نهادها در کار یکدیگر است. وی همچنین در واکنش به خبر آمادهسازی پرونده شکایت از سوی فدراسیون فوتبال سنگال برای ارائه به دادگاه عالی ورزش (CAS)، تأکید کرد که ارجاع پرونده به عالیترین مراجع حقوقی ورزش جهان، حق طبیعی، مسلم و قانونی هر فدراسیونی است.
اگرچه موتسهپه از زمان تصدی این پست، بیطرفی داوران و استقلال کامل مقامات رسمی را خط قرمز خود اعلام کرده و از پیشرفتهای چشمگیر در این زمینه سخن میگوید، اما میپذیرد که در آوردگاههای بزرگ و بازیهای پرفشار، همچنان سایهای از تردید احساس میشود.
در پایان این بیانیه، او یک پیام روشن و قاطع برای تمامی ۵۴ فدراسیون عضو داشت: در مسیر شفافیت و اجرای عدالت، هیچ کشوری از امتیازات ویژه و برتری نسبت به سایرین برخوردار نخواهد بود و قانون برای همه یکسان اجرا میشود.
در همین راستا، کنفدراسیون فوتبال آفریقا رسماً اعلام کرده است که برای رفع نقاط ضعف شناساییشده، سلسله اقدامات اصلاحی و فوری را آغاز کرده است تا ضمن بازگرداندن اعتماد به افکار عمومی و هواداران، تضمین کند که از این پس تمامی تصمیمات در فضایی کاملاً منصفانه، مستقل و به دور از هرگونه جانبداری اتخاذ خواهند شد.