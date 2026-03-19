فرار عجمان از شکست در وقتهای تلفشده
عجمان در دیداری از هفته بیستم لیگ برتر امارات با گل دقیقه ۴+۹۰ جونیور فلیمنگز برابر بنییاس به تساوی رسید و از شکست در لحظات پایانی گریخت.
به گزارش ایلنا، تیمهای بنییاس و عجمان چهارشنبه شب در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر امارات در ورزشگاه راشد بن سعید به مصاف هم رفتند؛ دیداری که با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
بنییاس که برای فاصله گرفتن از منطقه خطر به دنبال کسب سه امتیاز بود، در دقیقه ۲۱ توسط یوسف نیاکاته به گل رسید و تا دقایق پایانی بازی برتری خود را حفظ کرد. با این حال عجمان در وقتهای تلفشده توسط جونیور فلیمنگز گل تساوی را به ثمر رساند تا از شکست فرار کند.
با این نتیجه، عجمان ۲۴ امتیازی شد و در رده هفتم جدول قرار گرفت. بنییاس نیز با ۲۱ امتیاز در رتبه دهم ایستاد و پایینتر از شارجه و کلباء قرار گرفت.