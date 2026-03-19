پیام تسلیت سازمان لیگ فوتبال ایران در پی شهادت وزیر اطلاعات

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران با صدور پیامی، شهادت مظلومانه حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت و این ضایعه را به خانواده ایشان و ملت ایران تعزیت عرض کرد.

در این پیام آمده است:

خانواده فوتبال ایران زمین در کنار آحاد ملت سرافراز، ضمن محکوم کردن اقدامات ناجوانمردانه دشمن صهیونیستی_ آمریکایی،و عرض تسلیت محضر امام زمان عج و نایب برحقش رهبری عظیم الشان انقلاب اسلامی، خانواده معزز آن شهید بزرگوار، همکاران گرانقدر و ملت شهیدپرور ایران، از درگاه باریتعالی برای آن شهید خدوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر و شکیبایی مسئلت دارد.

