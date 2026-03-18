استقبال پرشور مردم تبریز از تیم ملی فوتبال بانوان
مردم تبریز ساعاتی پیش با حضور گسترده در میدان ساعت، از تیم ملی فوتبال بانوان کشور استقبال کردند.
به گزارش ایلنا، ساعاتی پیش از ورود کاروان تیم ملی فوتبال بانوان به تبریز، جمع زیادی از مردم این شهر در میدان ساعت گرد هم آمدند تا از ملیپوشان کشورمان استقبال کنند.
حضور پرشور مردم و خانوادهها در این مراسم فضایی صمیمی و پرانرژی ایجاد کرد و نشان داد فوتبال بانوان نیز در میان علاقهمندان تبریزی جایگاه ویژهای دارد.
بر اساس اعلام مسئولان، برنامههای ویژه فرهنگی و ورزشی نیز همزمان با این مراسم برگزار شد تا از تلاش و افتخارآفرینی بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان قدردانی شود.